Weg mit Hindernissen und Stolperfallen

Lampertheim.Alt werden kann mühsam sein. Ganz allmählich wächst die Zahl der Hindernisse, die einem den Alltag beschwerlich machen. Seien es die zwei, drei Stufen zum Hauseingang, der Rahmen der Terrassentür oder der Backofen unterm Herd, in den sich das Blech nur noch schwer hineinschieben lässt. Doch manche Hürde lässt sich durchaus nehmen, so dass das Leben wieder leichter und der Verbleib in der gewohnten Umgebung noch ein wenig länger möglich bleibt.

Wie das gehen kann, weiß Erich Thomas. Er hat mit einigen anderen Lampertheimern im vergangenen Jahr die Grundlagenschulung zur Wohnberatung bei der Fachstelle „Leben im Alter“ beim Kreis Bergstraße besucht und ist nun ehrenamtlich als Wohnberater aktiv. Seine Aufgabe ist es, älteren Menschen Tipps zu geben, wie sie ihre Wohnung oder ihr Haus barrierefrei umgestalten können.

Dazu besucht Thomas die Interessenten zu Hause und geht mit ihnen von Zimmer zu Zimmer. Er schaut, wie breit die Türrahmen sind, welche Stufen oder Kanten überwunden werden müssen und wo vielleicht ein zweiter Handlauf oder Haltegriffe Sicherheit geben können. Thomas achtet drauf, wie gut Lichtschalter und Steckdosen erreichbar sind, ob Teppiche zu Stolperfallen werden und ob Räume und Arbeitsflächen hell genug beleuchtet sind. Die zweitägige Schulung hat den Blick des früheren Standesbeamten und Vorsitzenden der Lampertheimer Lebenshilfe geschult, gerne gibt er sein Wissen weiter. Dafür will er sich mit seinen Mitstreitern in Lampertheim besser vernetzen und bekannt machen, damit die Senioren auch von der Möglichkeit der kostenlosen Beratung erfahren.

„Für mich ist das auch ein Akt der Humanität, den Leuten zu ermöglichen, möglichst lange in ihrer Wohnung zu bleiben“, sagt der 72-Jährige im Gespräch mit dem Südhessen Morgen. Viele seien im Alter in ihrer Beweglichkeit, ihrem Sehen oder Hören eingeschränkt, doch das müsse nicht zwangsläufig zum Umzug ins Pflegeheim führen. Mit Hilfsmitteln und kleineren oder auch größeren Umbauten könne die häusliche Situation verbessert werden.

Möglichkeiten der Finanzierung

Für viele Senioren und ihre Angehörigen sind solche Veränderungen aber auch eine Frage des Geldes, das ist unbestritten. Doch auch hier weiß Thomas Rat und kann über Möglichkeiten der Finanzierung kompetent Auskunft geben. So würden viele Hilfsmittel wie ein Hocker für die Dusche, Badewannenlifte oder Gehhilfen von den Kranken- oder Pflegekassen finanziert. Bauliche Veränderungen oder Umbauten beispielsweise im Bad könnten von der Pflegekasse unterstützt werden – je nach Pflegegrad. Das Sozialamt hilft bei finanzieller Bedürftigkeit. Geld kann es auch von der gesetzlichen Unfall- oder Rentenversicherung sowie vom Integrationsamt geben – immer abhängig vom Einzelfall. Das Land Hessen gewährt Unterstützung in Form von Fördergeldern, während die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Kredite und ein Zuschussprogramm anbietet. Nicht zuletzt könnten die Kosten auch bei der Steuererklärung als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Hinsichtlich der Finanzierung sei vor allem noch eins zu beachten, so Thomas: Wer sich zu Umbauten entschließt und Fördermittel beantragt, darf den Auftrag erst erteilen, wenn das Geld zugesagt ist. Und wer zur Miete wohnt, darf nicht eigenmächtig handeln, sondern muss sich mit dem Vermieter absprechen – auch weil gegebenenfalls er derjenige ist, der als Hauseigentümer die Förderung beantragen kann.

Im eigenen Haus verdeutlicht Thomas, wo Stolperfallen vorhanden sind. Selbst wenn sich das Ehepaar beim Bau des Hauses vor 28 Jahren schon überlegt hat, Wohn- und Schlafzimmer mit Küche und Bad auf einer Ebene zu haben, so gibt es doch auch hier noch Hürden. Beispielsweise die Schwelle an der Terrassentür oder eine Stufe vor Dusche und Badewanne. Noch kommen Erich Thomas und seine Frau Karin gut zurecht. Wenn sich das mal ändern sollte, dann weiß der ehrenamtliche Wohnberater zumindest, was zu tun ist und wie das finanziert werden kann.

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.01.2019