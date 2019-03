Wegweiser für Besucher

Lampertheim.„Das Stadtmarketing wünscht Ihnen eine gute Zeit in Lampertheim“, steht auf den neuen Info-Tafeln, die auf dem Kleinen Schillerplatz aufgestellt und von Bürgermeister Gottfried Störmer und dem Stadtmarketing-Team Santo Umberti, Carmen Daramus und Gottlieb Ohl eingeweiht wurden.

Die Info-Tafeln zeigen einen Stadtplan, in dem markante Punkte eingezeichnet sind. Der Rathaus-Service, das Info-Zentrum Geo-Naturpark sowie Sport- und Freizeitangeboten fallen ins Auge. So sind die Besonderheiten auf dem Stadtplan auffallend farbig markiert und nummeriert. Die Erklärungen befinden sich im unteren Teil. Des Weiteren gibt es auf dem Schild eine Rubrik „Einkaufen & Genießen“. Dort heißt es etwa: „Die Innenstadt bietet viele Möglichkeiten für einen entspannten Bummel. Lassen Sie sich in den zahlreichen Restaurants und Lokalen verwöhnen.“ Vor allem auf den Spargelanbau und -verkauf wird hingewiesen. Unter „Freizeit & Sehenswürdigkeiten“ wird auf das „große Netz an Wanderwegen udn Radstrecken“ ebenso hingewiesen wir auf das Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein, den Stadtwald und den Stadtpark.

Froh über rasche Umsetzung

Kurt Oberfeld, Inhaber des gleichnamigen Schokoladengeschäfts und des Eiscafés, freut sich über die Tafel, die gegenüber seines Ladens angebracht wurde. Er hatte solch ein Leitsystem angeregt und befindet: „Das Stadtmarketing hat schnell gehandelt.“ Schließlich weiß Oberfeld aus Erfahrung, dass der Kleine Platz gut frequentiert ist, besonders wenn seine Eisdiele geöffnet hat. Dann kämen auch viele auswärtige Besucher. Die Schautafeln würden das Areal nicht nur aufwerten, sondern seien auch konkrete Wegweiser. Die Gäste könnten sich informieren und das für sich passende nächste Ziel heraussuchen. Bürgermeister Störmer lobte das Stadtmarketing für die Werbeaktion. roi

© Südhessen Morgen, Montag, 25.03.2019