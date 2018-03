Weiblicher Vamp ohne Tabus

Anzeige

Lampertheim.Alexandra Gauger ist ein echter Vamp. Sie kennt keine Nachsicht und natürlich kein Tabu. Sie lebt ihr Leben ohne Wenn und Aber. Wenn da nicht ihre nervende innere Stimme mit der negativen Weltanschauung wäre. Die „London Pub“-Besucher allerdings amüsierten sich köstlich darüber. Alexandra Gauger trat in der Kulturkneipe mit ihrem Musik-Kabarett-Comedy-Programm „Amore und Problemi“ auf. Außerhalb der Bühne ist sie TV-Moderatorin und lebt in Köln.

Gauger ist jedoch in Karlsruhe aufgewachsen und spricht badischen Dialekt. Dieser Zeit entspringe ihr südländisches Temperament. Sie ist noch dazu ein super Schauspieltalent, das wunderbar improvisieren kann. Gauger liebt ihre Fettröllchen und stellte sich deshalb im maßgeschneiderten Presswurst-Look vor: im superengen Pünktchenkleid, das ihre Kurven betonte und das mit einem riesigem Dekolleté versehen war. Sie verriet auch, wie sie in die Robe reingekommen sei: „Durch die Tannenbaum-Verpackungsmaschine.“ Alles, was die Besucher auf der Bühne sahen, sei zur reinen Anschauung da.

„Carmen“ umgetextet

So zeigte sich die Kabarettistin in ihrem freizügigen Outfit als verführerischer Vamp. Wie sie die Männer umgarnen kann, ließ sie mit einer Arie aus der Oper „Carmen“ hören. Die Komposition von Bizet blieb, das Libretto wurde kurzerhand umgetextet. Sich mit einem Fächer Luft zuwedelnd und eine verführerische Miene aufsetzend, sang die Mezzosopranistin in der Rolle einer Erotikanbieterin: „Ruf‘ mich an, ich geh‘ dran, neue teure Nummer.“