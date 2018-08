„Weichen für die Zukunft gestellt“

Lampertheim.Grünes Licht für den lang ersehnten Anbau bei der Feuerwehr: Der Hessische Innenminister Peter Beuth hat dem Magistrat der Stadt Lampertheim dafür jetzt einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 216 000 Euro überreicht. Das bedeutet, dass der Bau der Fahrzeughalle ausgeschrieben werden kann. Zusätzlich übergab Beuth der Freiwilligen Feuerwehr am Samstag offiziell das neue Löschfahrzeug. Dessen Anschaffung hatte das Land mit 80 000 Euro bezuschusst.

Stadtbrandinspektor Klaus Reiber sagte unserer Zeitung, die Förderung durch das Land Hessen sei „erfreulich, aber aufgrund der Gesamtsituation auch dringend notwendig gewesen“. Denn aufgrund des Platzmangels müssten Fahrzeuge und technisches Gerät schon seit längerem im Freien stehen. Die Ausstattung würde dadurch „nicht besser“.

Nach der Übergabe des Zuwendungsbescheids dürfe nun der Bauauftrag ausgeschrieben werden, so Reiber. Ziel sei, die neue Fahrzeughalle bis Ende nächsten Jahres in Betrieb zu nehmen. Sie soll sieben Fahrzeugstellplätze und vier Lagerflächen umfassen.

Auch das Staffellöschfahrzeug (StLF 20/25) haben die Lampertheimer Brandschützer lange herbeigesehnt. Sein Vorgänger TLF 16 soll laut Reiber nach knapp 29 Jahren im Dienst nun in drei bis fünf Monaten ausgemustert werden. Das neue Fahrzeug habe insgesamt 330 000 Euro gekostet. Knapp ein Viertel des Preises bezahlt das Land.

„Arbeit von unschätzbarem Wert“

„Die Arbeit der Feuerwehrangehörigen ist für uns alle von unschätzbarem Wert“, betonte der Innenminister bei seinem Besuch in der Florianstraße, „mit dem beabsichtigten Neubau des Feuerwehrhauses und dem neuen Feuerwehrfahrzeug sind die Weichen für die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Lampertheim gestellt.“ Moderne Feuerwachen und optimale Ausrüstung seien unerlässlich, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Deshalb stelle die Landesregierung den Feuerwehrleuten die Ausstattung zur Verfügung, die sie benötigten, um Menschen in Not zu helfen. Das Feuerwehrhaus sei der zentrale Ort für alle Feuerwehrkräfte, hier holten sie sich die Motivation für ihr ehrenamtliches Engagement, so Beuth.

Zur symbolischen Übergabe des Zuwendungsbescheids und des Fahrzeugschlüssels waren zahlreiche Kommunalpolitiker und Vertreter der Feuerwehr gekommen. Von der Tauglichkeit der Neuerrungenschaft konnten sich die Besucher selbst überzeugen. Denn nach dem offiziellen Teil nahmen die Aktiven das Fahrzeug in Betrieb und es hieß: Wasser Marsch!

