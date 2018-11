Weihnachtliche Gesänge im Doppelpack

Lampertheim.Die Vorbereitungen sind im Gange und die Proben schon voll weihnachtlicher Gesänge: Der Chor Ephata steckt mitten in der Vorarbeit für das Doppelkonzert in der katholischen Kirche Mariä Verkündigung am Wochenende, 1. und 2. Dezember, 18 beziehungsweise 17 Uhr. Mitsingen wird auch der Kinderchor, der schon bald mit den Proben für das Adventskonzert beginnt.

Unter der Leitung von Maria Karb arbeitet der Chor schon jetzt auf sein großes Jahresziel hin. „Ich freue mich darauf mit beiden Chören ein weihnachtliches Adventskonzert auf die Beine zu stellen“, erklärt die jahrelange Chorleiterin und Mitbegründerin des Lampertheimer Gospelchores.

Endspurt in der Vorweihnachtszeit

„Besonders freue ich mich wieder mit unserem früheren Mitsänger und Bariton Frederik Tucker zusammenzuarbeiten.“ Tucker singt zur Zeit bei der Kammeroper München in Mozarts „Cosi“, sang dieses Jahr die Hauptpartie in „Der Menschenfresser“ von Henze bei einer Produktion der Kölner Oper. Die organisatorischen Abläufe, die vom Vorstand des Chores koordiniert werden, liegen in den Händen von Regina Fuxa. Sie ist stolz darauf, dass es dem Chor in diesem Jahr gelingt, gleich zwei große Projekte wie das Doppelkonzert und einen eigenen Weihnachtsmarkt als Rahmenprogramm zu organisieren. „Jetzt geht es langsam auf den Endspurt zu, da aktivieren wir alle noch einmal die Kräfte – sowohl stimmlich, als auch organisatorisch“, erklärt Fuxa, die Anfang des Jahres bereits zum dritten Mal in den Vorstand gewählt wurde.

Ähnlich wie ihr Vorstandskollege Peter Sturm, der seit Jahren schon gleichzeitig die Finanzen und die Technik für die Auftritte des Chores regelt, hat auch Regina Fuxa eine Doppelrolle: Als Pianistin wird Fuxa das Konzert musikalisch begleiten. Hinzu kommen erfahrene Musiker wie Markus Niebler (Schlagzeug und Percussion), Alexander Rothmund (Percussion), Theresa Lechthaler (Flöte), Jérome Dath (Klarinette), Christina Jahns (Fagott), Julia Panzer (Cello), Frank Willi Schmitt (Bass) und Hedayet Djeddikar (Klavier). Musikalisch können sich die Zuhörer auf ein abwechslungsreiches und neues Programm einstellen – Welche Lieder der Chor genau singen wird, will Chorleiterin Maria Karb aber noch nicht verraten: „So viel lässt sich sagen: Unser diesjähriges Adventskonzert wird kein wieder aufgewärmtes Konzept.“ red

© Südhessen Morgen, Freitag, 09.11.2018