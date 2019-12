Weihnachtsfeier in 3D

Lampertheim.Zur Weihnachtsfeier des Badmintonvereins Lampertheim ‘88 trafen sich über 20 Mitglieder mitsamt ihren Partnern zum Gleamgolfen in Mannheim.

Nachdem sich die Teilnehmer mit 3D-Brillen, Schlägern und Bällen ausgestattet hatten, tauchten sie in die phosphoreszierende 3D-Welt von 17 ganz speziellen Minigolf-Bahnen ein. Die Bahnen wurden mit ein bis sieben Versuchen bespielt. Die Besten bespielten die Anlage mit rund 45 Punkten. Da Bewegung Appetit macht, wechselte der Verein am frühen Abend die Location und versammelte sich in neuer Besetzung zum Weihnachtsessen im Restaurant Krug zusammen.

Vorschau

Das kommende Jahr 2020 startet für den Verein mit der Rückrunde der Mannschaftsspiele und der Jahreshauptversammlung des Vereins Anfang Februar. Zu diesem Termin ist auch das Amt des Kassenwarts neu zu besetzen. red

