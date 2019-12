Weihnachtsfeier mit Ehrungen für Vereinstreue

Lampertheim.Wanderabschlussfeier nennen die Naturfreunde ihre letzte Veranstaltung des Jahres, aber es ist eigentlich doch eine Weihnachtsfeier mit allen Attributen, wie einer Tombola und dem Besuch des Nikolaus. Die Vorsitzende Petra Below konnte sich bei der Begrüßung jedenfalls freuen, dass viele Vereinsmitglieder und vor allen Dingen viele Familien mit Kindern den Weg in das Vereinsheim vom Geflügelzuchtverein Phönix gefunden hatten.

Wie immer erinnerte sie zu Anfang an die Highlights des Jahres im Vereinsleben und erwähnte dabei die vielen Wanderungen. Dazu gehörten die Mandelblütenwanderung nach Gimmeldingen oder die Rotweinwanderung in Freinsheim. Aber auch der Besuch der Winterlichter im Luisenpark oder die Radtour nach Viernheim in den Vogelpark gehörten zum Jahrespro-gramm. Wintergrillen, Ostereiersu-chen oder das Pappelfest im August sowie der Seniorennachmittag jeden Dienstag gehören zu den festen Ereignissen im Jahresverlauf, meinte Below. Kürzlich gab es eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Mannheim und das Wanderjahr wird am Samstag, 28. Dezember, mit einer Wanderung über den Biedensand beendet.

Ehrungen verdienter Mitglieder standen als nächster Punkt auf dem Programm. Christina Reid vom Vorstand übernahm die Laudatio der jeweiligen Geehrten, Petra Below verlieh Urkunden, Abzeichen und Präsentkörbe. Reid fand für jeden Geehrten die passenden Worte und unterstrich dabei die langjährige Vereinstreue und die zahlreichen Aktivitäten, welche der jeweilige Jubilar für den Verein geleistet hatte. Besonders beklatscht wurde die Ehrung von Sven Moser, der für 40 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet wurde und seit seiner Kindheit aktiv am Vereinsgeschehen teilnimmt. Nach so vielen Ehrungen wurde es dann weihnachtlich. Karl-Heinz Horstfeld mit seinen Loambadda Babblern war erschienen und seine Protagonisten erfreuten mit kleinen Gedichten oder Geschichten aus der Weihnachtszeit die Naturfreunde.

Kerstin Zechner beleuchtete das reichliche Schenken zu Weihnachten kritisch und auch Erika Krämer-Tomczak und Karin Kraus trugen mit Beiträgen zur Unterhaltung bei. Blieb nur noch der Einzug des Nikolauses. Die zahlreichen Kinder hatten sich auf der Bühne platziert und sangen „Kling, Glöckchen klingelingeling...“ als der Nikolaus zu Besuch kam. Von ihm erhielt jeder inen Beutel mit kleinen Geschenken.

Die Jubilare: 15 Jahre: Vanessa Maurus, Heinz Dieter Schäfer; 25 Jahre: Willi Korb, Silvia Lerch, Melanie Schramm; 40 Jahre: Doris Schiwek, Sabine Rudolph, Karl-Heinz Rudolph, Hilde Anton, Birgit Hilsheimer, Peter Hilsheimer, Sven Moser; 50 Jahre: Liselotte Hahl. sto

