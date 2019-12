Weihnachtsfeier mit viel Chormusik

Hofheim.Bei ihrer Weihnachtsfeier bot die Sängervereinigung 07/20 ein kurzweiliges Programm. Neben Liedbeiträgen des Chores, gab es gemeinsam gesungene Weihnachtslieder zu hören. Außerdem gab es Vorträge und Solobeiträge. Die Klassiker „Macht hoch die Tür“ und „O du fröhliche“ eröffneten die besinnliche Feier bei der Liebenzeller Gemeinde.

Der unter Leitung des neuen Dirigenten Alexander Marx stehende Chor sang das „Kalenderlied“ und „Als die Welt verloren“. Der 66 Jahre ausgebildete Chorleiter betreut insgesamt fünf Gesangsgruppen. Er trat im September die Nachfolge von Gerhard Knapp an und wohnt in Ludwigshafen-Maudach. Harald Heiser, erster Vorsitzender der Sängervereinigung, hatte die Kontakte zu Marx, der auch als Kreischorleiter in Heidelberg aktiv ist, in die Wege geleitet. Im Verlauf des Nachmittags brillierte der Gesamtchor mit weihnachtlichem Liedgut. So wurden „Hört es klingen hoch vom Himmelszelt“ oder „Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit“ gesungen. Gedichte und Vorträge gab es von Elke Kreider, Inge Rohrwick, Ute Kel und Hiltrud Seib. Für viel Applaus sorgte ein vierhändiges Klavierstück, das Alexander und Hildegard Marx vortrugen. Das „Halleluja“ sang Annetta Back. Das Trio Willi Lameli, Helma Bauer und Rina Keller am Klavier sangen „Mamatschi“ und „Nun kommt die schöne Weihnachtszeit“, das Finale mit dem Weihnachtschanson „Ja so ist nun mal der Brauch“ wiederum Alexander und Hildegard Marx.

Es gab Kaffee und Kuchen sowie Lose für die Tombola. Höhepunkt war die Ehrung für Elke Kreider, die seit 25 Jahren in der Sängervereinigung singt. Für 40 Jahre Förderung des Chorgesangs wurde das passive Mitglied Günther Hamm ausgezeichnet. Die Jubilare Werner Awenius – 25 Jahre Mitgliedschaft – und Werner Back für 60 Jahre Vereinstreue konnten ihre Urkunden nicht persönlich entgegennehmen. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.12.2019