Weihnachtsmann mit E-Motorrad unterwegs

Lampertheim.Zum mittlerweile 16. Mal hat der Verein „Pro Hüttenfeld“ zum geselligen Weihnachtsmarkt vor und in dem Hüttenfelder Bürgerhaus eingeladen. Dabei gab es in diesem Jahr aber auch einige Neuerungen.

So startete der Weihnachtsmarkt beispielsweise diesmal schon am Freitagabend, wobei durch das regnerische Wetter und die dadurch geringe Besucherzahl das Geschehen in das Foyer des Bürgerhauses verlegt wurde. Anders sah es allerdings am Samstag aus: Viele Bürger wollten sich den weihnachtlichen Höhepunkt in Hüttenfeld nicht entgehen lassen.

Rund um den Weihnachtsbaum auf dem Vorplatz des Bürgerhauses verweilten die Besucher in gemütlicher Runde. An zwei kleinen Holzhütten, die man sich in diesem Jahr erstmals von der Stadt Lampertheim geliehen hatte, wurden Glühwein und Bratwurst angeboten.

Junge Stimmen und Honig

Ebenfalls neu war diesmal die Regelung, dass man aus Nachhaltigkeitsgründen für den Glühwein entweder für kleines Geld eine Tasse erwerben oder seinen eigenen Becher von zu Hause mitbringen konnte. Im Foyer des Bürgerhauses trat während des Weihnachtscafés, das der Sängerbund Hüttenfeld veranstaltete, der Kinder- und Jugendchor „Young Voices“ – also junge Stimmen – auf. Auch der eigentliche Markt fand im Foyer statt. Bei Boris Bernardy konnte man selbstgemachten Hüttenfelder Honig und Bienenwachskerzen erwerben. Birgit van Beek verkaufte für die Hüttenfelder Schlosserei Wolf weihnachtliche Dekoration aus Metall, Anja Kolb-Kokocinski und Annette Eder boten handgemachte Bastelarbeiten aus Beton an.

Zudem richtete die Bürgerinitiative in diesem Jahr eine kleine Tombola aus, bei der acht glückliche Gewinner mit einem Weihnachtsbaum nach Hause gehen konnten. Bei Dieter Ehret, der schon seit Jahren auf dem Weihnachtsmarkt dabei ist, gab es selbstgefertigte Holzarbeiten, die teils beleuchtet waren. Draußen hatten außerdem das Litauische Gymnasium Hüttenfeld, die Albertus-Magnus-Schule Viernheim sowie das Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim kleine Verkaufsstände.

Nach der offiziellen Eröffnung am Samstagabend durch Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer und Ortsvorsteher Karl Heinz Berg, stimmten die Chöre des MGV 1892 Sängerbundes mit ihren weihnachtlichen Liedbeiträgen die Besucher in Hüttenfeld auf die besinnlichen Feiertage ein. Es herrschte daher weihnachtliche Stimmung am Hüttenfelder Bürgerhaus.

Die Mitglieder der Chöre halfen der Bürgerinitiative wie schon in den Vorjahren außerdem bei der Bewirtung und Organisation. Der Höhepunkt für die Kinder war wie sich leicht nachvollziehen lässt, der Besuch des Weihnachtsmannes. Wie in den vergangenen Jahren hatte er einen großen Sack voller Geschenke mitgebracht. Die Gaben verteilte er unter den kleinen Besuchern.

Umweltbewusste Bescherung

Doch anstatt ganz traditionell mit einem Rentierschlitten zu reisen, kam der Lampertheimer Weihnachtsmann Otto Edinger in diesem Jahr ganz umweltbewusst und modern mit einem schnittigen roten Elektromotorrad auf dem Hüttenfelder Markt an.

Mit dieser weiteren Neuerung zog der rotgewandete Edinger in diesem Jahr auch die Aufmerksamkeit der erwachsenen Besucher auf sich.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.12.2019