Weihnachtsmarkt öffnet bald seine Tore

Lampertheim.In der Spargelstadt weihnachtet es bald wieder: Vom Plätzchenbacken im Holzbackofen über märchenhafte Erzähllesungen bis hin zu Jazz und Swing – ab Freitag, 30. November, verzaubert der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Europaplatz die Besucher an den ersten zwei Adventswochenenden.

Gemeinsam mit Stadtrat Jens Klingler und der Spargelkönigin Christin I. läutet der Schulchor der Schillerschule am Freitag, 17.30 Uhr, die Adventszeit und den Beginn des Weihnachtsmarktes ein. Die kleinen Besucher können sich bei der Eröffnung über eine Überraschung freuen.

Märchenstunde in der Bücherei

Nach der Eröffnung schlüpft Gabi Altenbach um 19.30 Uhr in der Lampertheimer Stadtbibliothek in die Rolle der Bibliothekarin Else Grimm. Die Märchentante arbeitet in der Stadtbücherei und organisiert normalerweise Lesungen und Erzählabende.

Zur Vorweihnachtszeit möchte sie nun selbst gerne einmal auf der Bühne stehen und hat sich vorgenommen, besinnliche Märchen zu erzählen. Ihre Geschichten von der mächtigen Frau Holle über die grausigen Perchten bis hin zum schlauen Bauern erzählt die Märchentante nicht nur, sie lebt sie auf der Bühne. Tickets kosten acht Euro und sind im Vorverkauf im Rathaus-Service erhältlich.

Am zweiten Adventswochenende haben Familien die Qual der Wahl – sie können sich zwischen Weihnachtsbäckerei und Jazzmusik entscheiden. Beim Konzert im Schwanensaal in der Römerstraße 98 swingt die Big Band LA Reed am Sonntag, 9. Dezember,16 Uhr, unter der Leitung von Rainer Heute. Der Eintritt kostet zehn Euro. Gleichzeitig können ab 16 Uhr Kinder ab sechs Jahren kostenlos in der Weihnachtsbäckereiwerkstatt vor und im Alten Rathaus auf dem Europaplatz Plätzchen backen.

Eigene Plätzchen backen

Die Kinder können im Alten Rathaus ihre eigenen Plätzchen vorbereiten und gestalten. Sobald der Teig geknetet, ausgerollt und die Plätzchen ausgestochen sind, geht es mit den Leckereien direkt raus aus der Tür in die Holzbacköfen. Die Weihnachtsbäckerei steht unter der Leitung von Susi Hausmann und alle Teilnehmer können im Anschluss sofort ihre Eigenkreationen mit nach Hause nehmen.

Da es nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen gibt, ist eine Anmeldung notwendig. Anmeldebogen sind im Rathaus-Service Lampertheim (Domgasse 2), im Edinger Warenhaus (Chemiestraße 12) und Edinger Mehrwertladen (Kaiserstraße 43) erhältlich. lia

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018