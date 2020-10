Weihnachtsmarkt vor dem Aus

Lampertheim.Die rasant steigenden Infektionszahlen und das Erreichen der vierten Stufe des hessischen Eskalationskonzepts führen in Lampertheim vor allem im Kultur- und Freizeitbereich zu weiteren spürbaren Konsequenzen. Für den Weihnachtsmarkt etwa bedeuten sie das Aus, wie der Pressesprecher der Stadt, Christian Pfeiffer, dieser Redaktion bestätigt.

Allenfalls einen „Weihnachtsmarkt light“ mit einigen wenigen, weit auseinanderstehenden Buden könne er sich nun noch vorstellen, sagte Pfeiffer auf Nachfrage – und auch dies nur unter der Voraussetzung, dass sich die Pandemie-Situation in den nächsten Wochen wieder etwas beruhigt. Doch danach sieht es im Moment nicht aus. Ganz im Gegenteil.

MIL-Konzerte im Internet

Mit dem Neujahrskonzert im Januar und dem Kikeriki-Theater im März wurden außerdem zwei größere Veranstaltungen in der Hans-Pfeiffer-Halle abgesagt. Die Konzerte der Lampertheimer Musikerinitiative MIL im Schwanensaal werden voraussichtlich bis auf Weiteres nicht mehr live stattfinden, sondern aufgezeichnet. Auch Gedenkveranstaltungen wie zur Reichspogromnacht am 9. November sind erstmals ohne Gäste und Publikum geplant.

Wie Landrat Christian Engelhardt und Diana Stolz, Erste Beigeordnete des Kreises Bergstraße, am Montag bei einer Pressekonferenz mitteilten, sei die Anzahl der bekannten Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße in der vergangenen Woche regelrecht „explodiert“. Der sogenannte Inzidenzwert, der am Samstag bereits bei 59,9 lag, kletterte bis Montag auf 72,1. Ab einem Wert von 75 schaltet sich das Land in das weitere Krisenmanagement ein.

Lampertheim (146 Fälle) führt, knapp hinter Viernheim (148), die Liste der Gesamtzahl der Infizierten mit an (Stand Montagabend) – ein entscheidender Punkt für den Fachbereichsleiter Bildung, Kultur und Ehrenamt Rolf Hecher: „Wir haben die Verantwortung für Lampertheim.“ Obwohl auf Grundlage des Hygienekonzepts zuletzt ohnehin nur noch 70 Zuhörer im Schwanensaal Platz fanden, hätten sich Stadt und Musiker bereits darauf verständigt, die beliebte Konzertreihe zunächst nicht fortzusetzen. „Wir haben viel Publikum 55 plus“, erläutert Hecher die Vorsichtsmaßnahme. Damit aber weder Fans noch Musiker ganz in die Röhre schauen, sei angedacht, einige der geplanten Konzerte aufzuzeichnen und online zu stellen, so Hecher. Verschoben würden größere Projekte wie „Lieder mit Haltung“ im Rahmen des Demokratischen Zertifikats von vhs und Demokratiebündnis sowie das Solotheater „König Ödipus“ nach Bodo Wartke. Beides war ursprünglich für November vorgesehen. Neue Termine gebe es angesichts der aktuellen Lage noch nicht. „Wir versuchen, Lösungen zu finden“, versichert Hecher, „wir verpassen nichts.“

TVL-Vorstand berät sich

„Wir wollen nicht wieder dahin kommen, wo wir in diesem Jahr schon mal waren“, sagt die Vorsitzende des TV Lampertheim, Sabine Gärtner. Auch der Sport ist von den neuen Einschränkungen betroffen. Mit Ausnahme des offiziellen Spiel- und Wettkampfbetriebs darf er nur noch kontaktlos und mit Mindestabstand ausgeübt werden. Bei einer kurzfristig für Dienstagabend anberaumten außerordentlichen Sitzung will sich der geschäftsführende Vorstand des TVL über die nötigen nächste Schritte beraten, so Gärtner. Dabei haben die Vereinsvorsitzenden bereits die Vorgabe der Stadt im Blick, ab einem Inzidenzwert von 75 die städtischen Hallen zu schließen.

Der Erlass weiterer Corona-Regeln beziehungsweise deren Kontrolle bedeuten für das Ordnungsamt wieder Schichtbetrieb, erklärt Pressesprecher Christian Pfeiffer. Überwacht werden müssen nun unter anderem auch die Einhaltung der Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr und die Beschränkung auf maximal zehn Personen bei Zusammenkünften im öffentlichen Raum. Bei Bedarf könnten Mitarbeiter von anderen Fachbereichen abgezogen werden und die Ordnungsbehörde verstärken, so Pfeiffer.

Die Schulen waren laut Landrat Engelhardt bereits am Wochenende über die neuen Corona-Schutzmaßnahmen informiert worden. Diese sehen unter anderem vor, dass ab Klasse fünf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht Pflicht ist und an Grundschulen der Unterricht ausschließlich im festen Klassenverband erteilt wird. Außerdem darf der Schulsport nur noch kontaktlos und mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern stattfinden – nach Möglichkeit im Freien.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.10.2020