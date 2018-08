Weihnachtsspaß im Sommer

Lampertheim.Eine Schneeballschlacht, Wunschzettelverlesung und Weihnachtslieder erwarteten die Gäste der Stammesversammlung der DPSG Pfadfinder des Stammes Guy de Larigaudie auf deren Gartengrundstück. Und das mitten im Sommer.

Der Stammesvorstand, bestehend aus Alicia Pfannmüller und Ronnie Gutschalk und ergänzt durch Kuratin Elisabeth van de Bovenkamp, begrüßte die Anwesenden „zur Weihnachtsfeier, Moment, nein, zur Stammesversammlung“, wie Pfannmüller erklärte. Denn genau wie das Sommerzeltlager stand auch die Versammlung am Sonntag unter dem Motto „Weihnachten“.

Fahrbarer Schlitten

Dafür nahm der Vorstand Platz auf einem fahrbaren Weihnachtsmannschlitten Marke Eigenbau und gab das Wort an den Pfadfindernachwuchs für die Jahresberichte. Den Anfang machte die Wölflingsstufe, die all die Spiele, Ausflüge und sonstigen Aktionen auf kleine Zettel geschrieben hatten, die anschließend als Papiermunition für eine wilde „Schneeballschlacht“ dienten.

Die Jungpfadfinderstufe bat alle Gäste zur Türchensuche bei einem selbstgebauten Adventskalender, ehe die Pfadfinderstufe einen langen Wunschzettel entrollte, auf dem sie in Reimform ihr Jahr dokumentiert hatte. Die Roverstufe konnte dank der kleinen, selbstgebauten Holztannen die Weihnachtsstimmung noch verstärkten und übernahm den Abschluss der Kinder- und Jugendstufen.

Für ihren Bericht hatte die Leiterrunde kleine Geschenkboxen vorbereitet, in denen Hinweise auf Erlebtes dokumentiert waren wie die Adventskranz- oder Nikolausaktion, die Teilnahme am Faschingsumzug oder an der gemeindeübergreifenden Fronleichnamsprozession.

Vom Schnee überrascht

Ein Höhepunkt des zurückliegenden Stammesjahres war das Hochstufungswochenende des gesamten Stammes im März. Bei diesem hatten die Kinder und Leiter gemeinsam in Bürstadt übernachtet und waren am nächsten Morgen tatsächlich von Frühlingsschnee überrascht worden.

Björn Burwitz, Vorsitzender des Fördervereins, dankte in seinem Bericht den Spendern und Unterstützern, die all die Aktionen des Stammes finanziell möglich machten und freute sich, dass der Stamm dadurch „auf großen und stabilen Füßen“ stehe.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.08.2018