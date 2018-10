Weinfest der Senioren in Wattenheim

Wattenheim.Zum siebten Mal feierten die Senioren in Wattenheim Weinfest. Das Dorfzentrum war bis auf den letzten Platz belegt, als Maria Sauer die Gäste willkommen hieß. Zuerst stärkten sich die Anwesenden mit Zwiebelkuchen und neuem Wein. Ein besonderes Ereignis war an diesem Nachmittag die Bekanntgabe eines Spendenschecks der Seniorengemeinschaft in Höhe von 300 Euro für die Tsunami-Hilfe in Indonesien (Bild). Danach brachte ein Rhein-und-Weinlieder-Potpourri die Gäste in Stimmung. Unter der musikalischen Leitung von K.E. Stief am Keyboard und Toni Sauer an der Gitarre wurde gesungen, getanzt und geschunkelt. Der Höhepunkt des Nachmittags war die Wahl der neuen Weinhoheit. Die Wahl fiel auf den ältesten Senior, Mathias Göser, einer von der ersten Stunde der Senioren-Gemeinschaft, der mit seinen 91 Jahren immer noch bei allen Aktivitäten spontan zur Stelle ist. Von der letztjährigen Weinkönigin, Gisela der Ersten, wurden ihm Krone, Zepter und Schärpe überreicht. Sichtlich gerührt tanzte er mit Maria Sauer eine Ehrenrunde. Ihm zu Ehren sangen die Senioren „Schön ist das Weinfest in Wattre“. Bevor das Schlusslied „Ein schöner Tag“ gesungen wurde, bedankte sich Ernst Wartusch bei dem gesamten Team für den wunderschönen Nachmittag. red

