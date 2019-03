Weinheimer Stadtwerke wollen weiter Strom liefern

HÜTTENFELD.Im Mittelpunkt der jüngsten Ortsbeiratssitzung stand ein Sachstandsbericht zur Stromversorgung im Stadtteil. Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, präsentierte dem Beirat im Bürgerhaus die bisherigen Maßnahmen des Konzerns seit der Netzübernahme 2012 und seine Ideen für die Zukunft. Er betonte, die Konzession nach dem bisherigen Vertragsende 2021 verlängern und „Hüttenfelds Partner“ bleiben zu wollen.

Das Hüttenfelder Stromnetz zeichnet sich vor allem durch seine recht selten vorkommende „Insellage“ aus. Das bedeutet, das Stromnetz besitzt keine Verbindung zu anderen Netzen. Versorgt wird es über das Wasserwerk von Laudenbach aus und ist historisch Teil des EnBW-Netzes. Die Weinheimer Stadtwerke haben die Konzession vor sieben Jahren gewonnen. Damals, erinnerte Krämer, sei man mit dem Versprechen angetreten, Hüttenfeld genauso wie Weinheim oder andere größere Städte zu behandeln. „Wir haben Wort gehalten“, findet er.

Das macht er vor allem an der Investitionsbereitschaft seines Unternehmens aus. Man habe trotz einer verkürzten Laufzeit auf zehn Jahre und niedriger Gewinne durch die Inselstruktur rund eine Million Euro in das Netz investiert. Außerdem, so Krämer, habe man Lampertheimer Firmen wie versprochen überproportional bei Auftragsvergaben berücksichtigt. Das Auftragsvolumen an hiesige Unternehmen betrug laut Krämer seit der Übernahme 3,8 Millionen Euro, dazu kämen Unterhaltungskosten von 220 000 Euro. Ferner fördere man mit der SG Hüttenfeld und dem Eurofestival des Litauischen Gymnasiums auch Sport und Kultur im Ort.

Zu den größten Maßnahmen zählten bisher der Freileitungsabbau und die Umstellung auf Erdkabel vom Wasserwerk ausgehend. Auch Trafo-Stationen wurden erneuert. Besonders stolz war Krämer aber auf den Abbau der Niederspannungsfreileitungen im gesamten Ortsgebiet und die Erstellung eines Planwerks. Eine Dokumentation habe es bei der Übernahme noch gar nicht gegeben. „Heute“, sagte Krämer, „hat Hüttenfeld die geringsten Ausfallraten in unserem gesamten Netzgebiet“. Sollten dem Unternehmen bereits gestellte Förderungsbescheide bewilligt werden, könnte schon in Kürze eine E-Ladestation in Hüttenfeld realisiert werden.

Toiletten werden überwacht

Im Anschluss teilte Ortsvorsteher Karl Heinz Berg mit, dass die kostenlosen Toiletten bei der Kerwe Geschichte seien. Sie waren besonders im vergangenen Jahr starkem Vandalismus zum Opfer gefallen. Nun sollen die Bürgerhaustoiletten überwacht und kostenpflichtig werden. Eine Verkehrsänderung betrifft die Jakob-Müller Straße. Weil die laut Berg als Rennstrecke genutzt wird, soll sie künftig nur noch für Anlieger befahrbar sein. Blumenkübel und Parkplätze sollen die Fahrbahn zusätzlich verengen.

Auf Anfrage der CDU teilte Erster Stadtrat Jens Klingler mit, dass die Sanierung der L 3110 in Richtung Hemsbach im September beginnen soll. In der Sitzung entfachte sich am Ende eine hitzige Diskussion – allerdings nicht untereinander. Der Unmut des Beirats und der Zuschauer richtete sich gegen die Park- und Lärmsituation in der Viernheimer Straße. Dort sollen – die CDU hatte auf Anwohnerbitte eine Anfrage gestellt – seit „geraumer Zeit“ Kleintransporter Gehwege blockieren. Im zugehörigen Wohnhaus würden angeblich „mindestens 30 bis 50 Menschen wohnen“, so der Vorwurf aus dem Publikum. Sollte sich dieser Vorwurf erhärten, sei das ein nicht zu duldender Zustand, fand auch Klingler. Mit dem Kreisbauamt sei die zuständige Behörde informiert worden. ksm

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.03.2019