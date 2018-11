Weithin sichtbares Zeichen

LAMPERTHEIM.Zahlreiche Aktionen gegen Gewalt an Frauen sind am Freitagmorgen am Lessing-Gymnasium in der Mensa zu Ende gegangen. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am Sonntag hissten Schulleiterinnen mit Vertretern von Kreis, Stadt und Frauenorganisationen die Fahnen „Frei leben – ohne Gewalt“ des Vereins Terre des Femmes, der sich weltweit für Frauenrechte einsetzt.

Seit 14 Jahren wehen diese Fahnen auch am Lampertheimer Stadthaus. In diesem Jahr wurden sie erstmals auf Initiative von Sonja Niederhöfer, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte in Lampertheim, in andere Gewaltpräventionsmaßnahmen eingebunden. So hatte Niederhöfer das Flaggen mit dem Ende der Ausstellung „Echt Fair“ verbunden. Die Ausstellung war vier Wochen lang in der Alfred-Delp-Schule zu sehen und Teil der groß angelegten Bergsträßer Gewaltpräventionswochen des Kreises.

„Gewaltprävention funktioniert nur, wenn wir es alle gemeinsam und im Netzwerk, schultern“, betonte Christine Klein, Vorsitzende des Frauenhauses Bergstraße. Die Fahnen sollen „ein für alle verständliches und sichtbares Zeichen für ein freies Leben“ sein, erklärte Sonja Niederhöfer. ksm

