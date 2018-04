Anzeige

Lampertheim.Ums Thema „Musik“ dreht sich die nächste „Bücherstunde für die Kleinsten“, zu der die Lampertheimer Stadtbücherei für Mittwoch, 18. April, 10 Uhr, in ihre Räumlichkeiten einlädt. Eltern, Großeltern und andere Bezugspersonen können mit Kindern im Alter von bis zu drei Jahren die Welt der Töne und Melodien erkunden.

Es werden lustige Geschichten erzählt, informative Bilderbücher gezeigt, und auch die allerkleinsten Zuhörer haben die Möglichkeit, sich aktiv an den Mitmach-Spielen beteiligen. Gisela Hering-Linke, Isabell Zehnbauer und Claudia Rohde sind die Lesepatinnen dieser Aktion.

Im Anschluss an die Bücherstunde können die Besucher noch nach Herzenslust in den Bilderbuchkisten stöbern, selbst vorlesen oder eigene Erfahrungen in der Gruppe austauschen. Der Eintritt ist frei. red