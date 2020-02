Weltgebetstagin Luther

Lampertheim.Zum Weltgebetstag der Frauen gibt es am Freitag, 6. März, 19 Uhr, einen Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche. Frauen aus Simbabwe haben den diesjährigen Weltgebetstag vorbereitet und dafür das Motto „Steh auf und geh“ aus dem Johannesevangelium ausgewählt. Trotz Gleichberechtigung von Mann und Frau erleben viele Frauen in Simbabwe Zwangsverheiratung, Polygamie und Diskriminierung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Frauen in Simbabwe wollten sich nicht länger den Verletzungen und Benachteiligungen aussetzen und forderten deshalb: „Steh auf und geh.“ Viele Organisationen, darunter auch die Projekte des Weltgebetstags der Frauen, unterstützten Frauen in ihren Rechten auf Bildung und Wertschätzung und bekämpften die Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

Lampertheimer Frauen aus allen christlichen Gemeinden bereiten den Gottesdienst in der Luther-Kirche vor. Unterstützt werden sie dabei unter anderen von der Trommelgruppe der Landfrauen. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Gottesdienstbesucher zu einem Imbiss mit Bildvortrag über Simbabwe eingeladen. Beteiligt ist auch der Weltladen mit einem Verkaufsstand vor Ort. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.02.2020