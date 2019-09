Weltladen eröffnet auf dem Europaplatz

Lampertheim.Auf reges Interesse stieß am Samstag die Eröffnung des Weltladens auf dem Europaplatz, im ehemaligen Küsterhaus. Bürger und Kommunalpolitiker feierten die Eröffnung mit den Betreibern, den Vereinsmitgliedern von „Eine Welt Lampertheim“. Während sich die kleinen Besucher über die orangenen und weißen Luftballons freuten, sahen sich die Erwachsenen im Verkaufsraum um, probierten so manche Leckerei und erwarben Produkte aus fairem Handel.

Zum Auftakt gab es eine langstielige Fairtrade-Rose geschenkt, gespendet von Florist Jürgen Schuster, und ein Gläschen Sekt zur Begrüßung. Premiere an diesem Tag hatte auch der Fairtrade-Bio-Kaffee- und Tee-Ausschank.

Im Namen des Vereins begrüßte die Erste Vorsitzende Susanne Braun die zahlreichen Gäste. Sie dankte Helfern und Behörden. Ohne tatkräftige und finanzielle Unterstützung sei dieses ökumenische Projekt nicht zu stemmen. „Wir sind auf das Engagement von Freunden und Gönnern angewiesen, die den Weltladen begünstigen“, erklärte Braun. „Nach zwei Jahren intensiver Vorbereitungszeit und Schulungen ist es heute soweit“, freute sich auch die zweite Vorsitzende Rita Lüling. Sie richtete ihren Dank an die Kirchengemeinden Lampertheims, die das Projekt praktisch und finanziell entlasten. Besonderer Dank gebühre der St. Andreas-Gemeinde, die die von ihr renovierten Räume zur Verfügung stellt.

Jörg Lüling, Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, stellte eine Staffelei auf und enthüllte das von Anna Rothe gemalte Bild: eine Weltkugel auf Leinwand. Der Pastor bot an, mittels Fingerfarbe einen Fingerabdruck auf dem Bild zu hinterlassen – als symbolische Spuren auf dieser Welt. „Der Begriff Evangelium bedeutet gute Nachricht oder frohe Botschaft“, erläuterte Lüling. Und auch der Lampertheimer Weltladen sei ein gutes Zeichen für die Stadt und die Welt. Denn die Menschen am Ursprung der Lieferkette in den Entwicklungsländern erhielten durch fairen Handel (Fair Trade) bessere Arbeitsbedingungen und einen angemessenen Lohn.

„Der Weltladen ist ein Schmuckstück auf dem Europaplatz“, sagte Dirk Dewald vom Stadtmarketing. Er verglich den Shop mit einem Mosaikstein, der glänzt und in die ganze Stadt hinein strahlt. Dann nahmen die Vereinsvorsitzende Susanne Braun, ihre Stellvertreterin Rita Lüling und Bede Godwyll (GEPA) die Schere in der Hand und zerschnitten das Band. Damit war der Weltladen Lampertheim eröffnet.

Die Besucher erwarteten frisch renovierte, lichtdurchflutete und übersichtliche Räume. In den Regalen des Verkaufsraumes sind unter anderem Schokolade, Wein, Kaffee, Tees, Snacks, Spielzeug, Küchenbedarf, Kunsthandwerk und Accessoires zu finden. Viele Produkte seien in Bio-Qualität, betonte die zweite Vorsitzende. Sie fügte hinzu: „Wir haben 30 Mitstreiter, die verschiedene Bereiche meistern, vom Verkauf, über die Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur Buchhaltung.“ roi

© Südhessen Morgen, Montag, 16.09.2019