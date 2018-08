Anzeige

Lampertheim.Die Kanupolo-Weltmeisterschaft fand 2018 im kanadischen Welland statt. Emily Bildat vom WSV Lampertheim vertrat dabei die deutschen Farben mit der U21-Nationalmannschaft.

In der Vorrunde war nach drei Siegen bereits die Qualifikation für die Zwischenrunde geschafft. Im letzten Spiel gegen den alten Rivalen Frankreich gab es mit 3:4 die einzige Niederlage im gesamten Turnier. Nach einem 5:1 gegen die Niederlande und einem 3:3 gegen den Mitfavoriten Polen in der Zwischenrunde stand das deutsche Team im Halbfinale.

Endspiel gegen Polen

Dort ging es gegen Großbritannien, dem Gegner aus dem Finale beim ECA-Cup. In einem packenden Spiel, das lange hin und her wogte, setzte sich die deutsche Mannschaft mit 4:3 durch und stand im Endspiel. In einer Neuauflage des Endspiels von 2016 hieß der Gegner, nicht ganz unerwartet, Polen. Während das Spiel 2016 erst in der Verlängerung gewonnen wurde, spielte das deutsche Team um Torfrau und Mannschaftskapitän Emily Bildat von Beginn an aus einer sicheren Abwehr und ließ nur wenige Chancen zu.