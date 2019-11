Weniger Mitglieder

Erinnerungen bei Kaffee und Kuchen im evangelischen Gemeindezentrum. © ron

Lampertheim.Bei einem Kaffeeklatsch im evangelischen Gemeindezentrum erinnerten Mitglieder des Hüttenfelder Krankenpflegevereins gemeinsam mit dem Vorsitzenden Hans-Jürgen Schuster an die Gründung der ökumenischen Organisation vor 40 Jahren. Bis zur Jahrtausendwende war der Zahl der Vereinsmitglieder auf über 140 gestiegen. Inzwischen, so Schuster, gibt es nur noch knapp 60 Mitglieder. Dabei hat der Verein in den zurückliegenden vier Jahrzehnten etwa 120 000 Euro gesammelt, mit denen etwa Fahrzeuge und Winterjacken für das Personal gekauft wurden. Auch haben die Mitglieder zahlreiche Informationsveranstaltungen seither organisiert. Am 4. Dezember 1979 haben die beiden Kirchengemeinden in Hüttenfeld beschlossen, für die Förderung der Alten- und Krankenpflege einen Verein zu gründen. Hüttenfeld wurde anfänglich durch die Diakoniestation Nördliche Bergstraße mit Sitz in Hemsbach versorgt. Beide Kirchengemeinden mussten sich an den ungedeckten Kosten der Station beteiligen. Um finanzielle Risiken zu vermeiden, wurde der Verein gegründet. Auch die Diakoniestation in Lampertheim wurde 1979 gegründet. Ihr schloss sich der Hüttenfelder Verein 1983 an. Von dort war zum Kaffeeklatsch auch die neue Leiterin Uta Herwig angereist, die sich den Hüttenfelder Mitgliedern vorstellte. ron

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.11.2019