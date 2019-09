Wenn der Garten zur Kunstgalerie wird

Hofheim.Die Hofheimer Künstlerin Anette Jansen hat am Wochenende ihren 1000 Quadratmeter großen, fast schon parkähnlich angelegten Garten in ein riesiges offenes Atelier verwandelt. Einen guten Grund dafür lieferte der Kultursommer Südhessen (KUSS) mit seinem in der gesamten Region angebotenen „Tag des offenen Ateliers“.

Damit knüpfte die Hofheimer Künstlerin Jansen gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Andreas Brandl getreu dem Motto „Open Air Art“ an ihren großen Erfolg beim zurückliegenden „Tag der offenen Gartenpforte“ an (wir berichteten).

Eine natürliche Galerie

Diesmal stand allerdings nicht der weitläufige, grüne, blühende und zauberhafte Garten der Hofheimerin im Mittelpunkt. Er bildete bei regelrechtem Kaiserwetter vielmehr eine natürliche Galerie für Anette Jansen und 18 weitere Künstler, die überwiegend wie Jansen auch dem Künstlerverein Bürstadt angehören. Die den Besuchern präsentierte Kunst – überwiegend Malerei aber auch Skulpturen – ergänzte in der natürlichen Oase förmlich die Gartenkreativität der gastgebenden Künstlerin. Zu bewundern gab es abstrakte, gegenständliche Kunst, moderne und bunte Farben, Öl-, Aquarell- und Acrylmalerei, originelle Motive, aber auch Fotografien.

Hühnereier und Wortkunst

Eine Vielfalt an kreativer Schaffensweise wurde den vielen Besuchern geboten. Nähkunst präsentierte beispielsweise Katja Meier. Beim Rundgang konnten die Besucher etwa auch Skulpturen aus Speckstein oder Beton von Anette Jansen entdecken und begutachten.

Die Bürstädterin Ingeborg Gärtner-Grein verpasste etwa Hühnereiern eine ebenso künstlerische wie witzige Bearbeitung. Kurpfalzdichter Rolf Höge mit Hang zur Malerei vertrat das Spektrum der Wortkunst.

Das entsprechende Fleckchen zur Präsentation durften sich die kreativen Aussteller eigenständig aussuchen und nutzen, so dass die Besucher eine spannende Entdeckungsreise im Grünen erleben konnten.

Der Künstlerverein Bürstadt, dem Anette Jansen seit Jahren angehört, feiert aktuell sein 25 jähriges Jubiläum und wollte dazu etwas ganz Besonderes anbieten und neue Wege gehen, was getreu dem Motto „Kunst und Natur“ eindrucksvoll gelang. Es sind gerade die Gegensätze zwischen urigen, naturbelassenen Ecken, einer mediterranen Terrasse mit Pool oder modernen Nischen, die den Garten so interessant machen.

Wie ein Themengelände reihen sich abseits des Weges verschiedenste Nischen aneinander. Auch die befreundeten Künstler aus der Region nutzten das natürliche Ambiente in Hofheim. Bei einem Glas Sekt, Kaffee und Kuchen lud die Ausstellung in dem parkähnlichen Garten zum Verweilen ein. Besonders interessant war außerdem auch, dass sich interessante Gespräche mit den anwesenden Künstlern entwickeln konnten. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 23.09.2019