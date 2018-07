Anzeige

Dazu gibt es gleich zu Beginn eine ausführliche Einweisung in die große Baumaschine. Den Bagger hat die Stadt von der Viernheimer Firma Bischoff ausgeliehen, in diesem Jahr ist es sogar ein größerer als bisher geworden. „Deshalb können die Kids heute leider keinen Parcours am Ende fahren, dafür haben sie aber mehr Power unter der Haube und eine größere Schaufel“, erklärt Nowakowski. Für den Workshop hat der Landschaftsgärtner einen großen Komposthügel aufgeschüttet – der Erdhügel sei sowieso immer da. Die Jugendlichen dürfen die beiden Hügel beim Baggern vermischen und verrichten dabei ganz nebenbei sogar etwas Sinnvolles. „Das Gemisch aus Erde und Kompost können wir anschließend für den Rasenanbau verwenden“, weiß der Profi.

Bagger fahren scheint schon lange keine Männerdomäne mehr zu sein, auch viele Mädchen können sich den Traum bei den Ferienspielen erfüllen. Maria ist zum wiederholten Male mit dabei. Was ihr am Baggern gefällt? „Man fühlt sich wie in einem Simulator. Joystick in der Hand, alles wackelt, manchmal hat man sogar das Gefühl, der Bagger würde kippen. Nur eben alles in echt“, versucht sie das Erlebnis in Worte zu fassen. „Auch auf dem Bauhof arbeiten mehr und mehr Frauen“, bestätigt Betreuer Marcel Getrost. ksm

