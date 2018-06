Anzeige

Lampertheim.Dicker, schwarzer Rauch wabert in der Hans-Pfeiffer-Halle, schrill jault die Sirene. „Drei Vermisste im hinteren Bereich der Halle, alles voller Qualm“, fasst Linus die Einsatzlage zusammen. Seit fast 24 Stunden ist er mit seinen Kameraden von der Jugendfeuerwehr Lampertheim-Mitte auf den Beinen, die große Abschlussübung darf er als Gruppenführer organisieren.

Mit einem aufmunternden „Los geht’s!“ schickt der Zwölfjährige seine Jungs und Mädchen in die ungewisse Dunkelheit. Ausgerüstet mit armdicken Schläuchen, Helmen und Taschenlampen verlieren die Floriansjünger in den Gängen schlagartig die Sicht. Es ist stockfinster, der Vordermann selbst auf einen Meter Entfernung nicht zu erahnen. „Keine Schonfrist für die Jugend“, sagen die 15 Betreuer lachend. Sie haben den „Brand“ gelegt, drei Puppen versteckt und die Jugendlichen alarmiert. Ein Vierter legt sich kurzerhand noch dazu, Tipps gibt es von den Betreuern nur wenige. Der Nachwuchs muss den kniffligen Einsatz selbst lösen. Schließlich „soll es so realitätsnah wie möglich sein“, erklärt Jugendwart Sebastian Herweh.

„Vermisste“ gefunden

Als sich der Rauch lichtet, kann der Organisator ein positives Fazit ziehen. Die Jugendlichen, zwischen zehn und 17 Jahre alt, haben alle Vermissten gefunden, Zwischenfälle oder Verletzte gab es keine.