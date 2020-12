„Wenn’s knallt, dann richtig“

Hofheim.Nach einem schweren Unfall an der Einmündung der Nordheimer Straße (L 3261) in die Wormser/Hofheimer Straße bei Wehrzollhaus Anfang November sieht die CDU-Fraktion im Ortsbeirat Anlass, Maßnahmen zu ergreifen: beispielsweise über eine Änderung der Verkehrsführung oder eine Versetzung der Schilder. Diese erschwerten Autofahrern, von der Westumgehung kommend, die Sicht, meinte Ortsvorsteher Alexander Scholl. Er betonte: „Wenn’s dort knallt, dann knallt’s durchaus richtig.“

Bürgermeister Gottfried Störmer merkte in der Debatte an, womöglich werde auf beiden Straßen zu schnell gefahren. Bei sechs registrierten Unfällen in zwei Jahren könne an dieser Stelle aber nicht von einem Unfallschwerpunkt gesprochen werden. Bei einer Verkehrsschau sollen im Frühjahr mögliche Maßnahmen erörtert werden.

Im Gewerbegebiet Hofheim seien am bundesweiten Warntag im September keine Sirenen zu hören gewesen. Inwieweit hier Abhilfe geschaffen werden könne, wollte Sozialdemokratin Silke Lüderwald vom Bürgermeister wissen. „Sirenen können Leben retten“, unterstrich sie. Störmer hielt das Thema einer Diskussion im Stadtparlament für würdig. Er verwies jedoch auf hohe Kosten, die mit der Einrichtung und Wartung einer solchen Alarmanlage verknüpft seien.

Einstimmig wurde im Ortsbeirat ein CDU-Antrag gebilligt, das Baugebiet Rheinlüssen über die Erfurter Straße an die Feld- und Radwege anzuschließen. Der Zufahrtsweg zu den Neubauten der Baugenossenschaft in der Erzbergerstraße sei nicht verkehrssicher und bedürfe des Lückenschlusses. Vom Bürgermeister gab es allerdings „keine positive Rückmeldung“: Beide Vorhaben würden Gesamtkosten in Höhe von mehr als 300 000 Euro verursachen, die der Haushalt 2021 bei einem Defizit von 2,6 Millionen Euro nicht hergebe.

In einer weiteren Anfrage forderte die CDU-Fraktion vom Lampertheimer Verwaltungschef eine Überprüfung des Eingangsbereichs der Sporthalle. Dort komme es aufgrund hoher Geschwindigkeiten von Autofahrern gelegentlich zu gefährlichen Situationen. Laut Gottfried Störmer werde in der Verwaltung das Anbringen von Schwellen und Markierungen erwogen.

Christdemokratin Susanne Volkert trug Beschwerden von Bewohnern der Schubert- und der Nordheimer Straße vor. An den Standorten der Glascontainer komme es immer wieder zu Lärmbelästigungen, da sich Nutzer nicht an die Zeiten hielten, die für die Entsorgung von Glasflaschen gälten. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.12.2020