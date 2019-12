Wer Weihnachtslieder singt, ist glücklicher

Lampertheim.Die Blauen Engel haben Plätzchen gebacken, einige Zuckerbäckerinnen bereiteten Kuchen zu und die Kreativgruppe sorgte für eine weihnachtliche Dekoration auf den Tischen der Cafeteria. Damit waren die Voraussetzungen für eine gemütliche Weihnachtsfeier in der Begegnungsstätte Alte Schule geschaffen. Allerdings konnte sich das Helferteam nicht zurücklehnen und feiern. Die Ehrenamtlichen banden sich ihre Schützen um und bedienten die Gäste.

Auch das kulturelle Programm übernahmen die Senioren in Eigenregie. Unter ihnen gibt es Vortragstalente und treue Musiker. Stan Svoboda nahm seine Violine zur Hand und Heinz Thieme seine Gitarre und im Duett begleiteten die Musiker die singenden Senioren. Der Gitarrist stimmte Weihnachtslieder an und wurde von emotionalem Chorgesang begleitet.

Gerlinde Hellmuth, die Vorsitzende der Seniorenbegegnungsstätte, freute sich über die große Besucherschar. Sie begrüßte auch die Ehrengäste der Stadt Lampertheim: Bürgermeister Gottfried Störmer, Ersten Stadtrat und Sozialdezernent Jens Klingler sowie Fachbereichsleiter Bernd Ranko. Hellmuth eröffnete den bunten Programmreigen mit dem Gedicht „Advent“ von Rainer Maria Rilke. Im Hinblick auf die schnelllebige Zeit sagte Hellmuth: „Weihnachten kommt einem immer früher, unerwartet und plötzlich vor.“ Schon in ein paar Tagen sei Heiligabend, erinnerte sie. Viele Menschen hetzten noch immer hin und her, darum gehe die Zeit so schnell vorüber: „Wie gut, dass wir jetzt zwei Stunden in der Gemeinschaft haben, um runter zu kommen und fröhlich zu sein.“

Blaue Engel verwöhnen Gäste

Hellmuth dankte den Helfern und Kuchenspendern, die zum Gelingen der Weihnachtsfeier beitrugen. Dienstags und donnerstags verwöhnten die Blauen Engel die Gäste in der Begegnungsstätte. Ihr Dank ging auch an Evelyne Hein, der Leiterin des Seniorenchores und des Bingo-Nachmittages.

Weil sich viele Menschen für die passende Stimmung weiße Weihnachten statt frühlingshafter Temperaturen wünschten, fragten die Senioren singend: „Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?“ Im Lied „Leise rieselt der Schnee“ heißt es frohlockend: „Freue dich, Christkind kommt bald.“ Die Symbolfigur des Weihnachtsfestes, die die Weihnachtsgeschenke bringt, kam vorerst noch nicht in die Cafeteria hereinspaziert, dafür sprach Bürgermeister Gottfried Störmer Grußworte.

Die städtischen Vertreter freuten sich das ganze Jahr darauf, zur Seniorenweihnachtsfeier zu kommen, sagte Störmer mit einem Augenzwinkern. Die Senioren nahmen dem Verwaltungschef den Scherz sowieso nicht ab. Es sei eine schöne Tradition, dass in der Begegnungsstätte gemeinsam Weihnachtslieder gesungen werden, so Störmer. Die Beauftragten der Stadt wünschten den Feiernden eine schöne Weihnacht und für das neue Jahr Gesundheit.

Gerlinde Hellmuth fügte hinzu, dass Singen glücklich mache. Viele Senioren sängen deshalb gerne. Sie trug ein Gedicht aus Brasilien vor, in dem es heißt: „Jedesmal, wenn ihr einander anseht mit den Augen des Herzens, mit einem Lächeln auf den Lippen, ist Weihnachten.“

Ins Reich der Zuckerfee

In der märchenhaften Geschichte vom Nussknacker nahm Ria Ofenloch die Zuhörer mit auf eine Reise in das Reich der Zuckerfee. Inge Netscher gab das lustige Weihnachtsgedicht „Das Christkind beim Finanzamt“ zum Besten. Zusammen wurde das Lied „Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen“ gesungen und der Blick der Senioren wanderte zur geschmückten Tanne aus Kunststoff.

Dann kam doch noch das Christkind, nämlich in Form der Blauen Engel, und die Besucher wurden beschert.

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.12.2019