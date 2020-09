Werben fürs Einkaufen vor Ort

Lampertheim.Die bundesweite Aktion „Heimat shoppen“ will für lebendige und anziehende Innenstädte und Gemeinden sorgen. Auf Initiative der IHK Darmstadt und in Kooperation mit der Volksbank Darmstadt-Südhessen und der HEAG beteiligen sich auch südhessische Kommunen in diesem Jahr an der Werbeaktion, darunter auch Lampertheim.

Einkaufen in der Heimatgemeinde stärkt die lokalen Einzelhändler sowie die wirtschaftliche Grundlage des Ortes und schont die Umwelt. Verschiedene Faktoren – wie das Onlineshoppen – machen den Geschäftsleuten vor Ort zu schaffen. Deswegen mache die Stadt bei der Aktion mit. „Es handelt sich um bundesweite Aktionstage, die zum ersten Mal auch in Südhessen durchgeführt werden“, erklärte City-und Event-Manager Dirk Dewald am Freitag beim Pressegespräch. Der Ansprechpartner für alle Belange rund um die Innenstadt und städtische Veranstaltungen berichtet, dass die Aktion in 23 südhessischen Kommunen in den Branchen Handel, Dienstleistung und Gastronomie noch bis 10. Oktober stattfindet.

Verkaufsoffen am Sonntag

Die Kampagne komme für Lampertheim zur passenden Zeit, weil es zur Kerwe am Sonntag, 13. September, von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, für den sich sieben Teilnehmer gemeldet haben. Sie warten mit entsprechenden Anregungen und Angeboten auf Heimatshopper. Die auffällige Werbung für „Heimat shoppen“ in Form von Plakaten und Einkaufstüten mit Postkarten soll auf die vierwöchige Aktion hinweisen. Die Papiertüten werden allen Geschäften zur Verfügung gestellt.

Die Konsumenten sollen für den Kauf in Lampertheim sensibilisiert werden, um ihre Stadt zu unterstützen, betonte Bürgermeister Gottfried Störmer im Pressegespräch. Die Bürger sollten ihr Kaufverhalten überdenken und vor Ort einkaufen gehen, statt online zu bestellen. Viel häufiger sollte man sich fragen: Bekomme ich das, was ich brauche, auch in Lampertheim? Eine Vielfalt an Waren und die Verbrauchernachfrage erhalte die Geschäfte in Lampertheim. Und die wiederum seien wichtig für die Vitalität und Attraktivität einer Stadt, betonte Bürgermeister Störmer.

„Die Idee der lebendigen Ortskerne hat in Zeiten der Corona-Krise nochmals an Bedeutung gewonnen. ,Heimat shoppen’ gibt dem Handel eine Stimme und schafft Aufmerksamkeit. Die lokalen Akteure haben bewiesen, dass unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen ein gefahrloses Einkaufen oder Einkehren möglich ist“, zitierte Dewald die IHK-Vizepräsidentin Tatjana Steinbrenner.

Für den verkaufsoffenen Sonntag seien wegen der Corona-Pandemie keine großen Aktionen geplant, erläutert Dewald. „Dieser Tag soll dafür genutzt werden, das Bewusstsein für die Bedeutung des stationären Handels zu stärken und ein kleines Signal an den Einzelhandel und an die Kunden zu senden.“ Im nächsten Frühjahr solle bei Innenstadt-Events mit großangelegten Aktionsangeboten das Thema Einkaufen vor Ort noch einmal in den Fokus rücken.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.heimat-shoppen.de.

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.09.2020