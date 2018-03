Werbung für die Stadt

Anzeige

Lampertheim.Seit diesem Jahr ist die Stadt Lampertheim Mitglied im Verein Tourismus Service Bergstraße, kurz „Die Bergstraße“, und wird im Rahmen deren Öffentlichkeitsaktivitäten mitvermarktet. Mit der Mitgliedschaft im „Nibelungenland“ ist Lampertheim somit nun in zwei strategisch wichtigen Tourismusvereinigungen vertreten, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Zielgruppe der aktiven Naturgenießer und die Schwerpunktthemen Radfahren und Genuss deckten sich mit den Angeboten und Gästen der Riedkommunen und ergänzten das touristische Portfolio zu einem attraktiven Angebot.

Die touristischen Schwerpunkte in Lampertheim, wie der Biedensand, die radtouristische Infrastruktur, der Spargel und die vielseitigen Veranstaltungen werden laut Pressemitteilung durch Einbindung in den Tourismus Service Bergstraße professionell vermarket. Dieses Jahr wird Lampertheim nicht nur mit dem Nibelungenland auf der Messe „Touristikwelt“ in Mainz vertreten sein, sondern war im Januar mit dem Tourismus Service Bergstraße auch zum ersten Mal auf der CMT in Stuttgart. Außerdem wird sich die Stadt im Mai auf dem Maimarkt mit der Spargelkönigin präsentieren.

Störmer: Wichtige Sache

„Ich verspreche mir eine gute Abrundung in der touristischen Vermarktung unserer örtlichen Besonderheiten“, sagt Bürgermeister Gottfried Störmer im Beisein von Carmen Daramus vom Fachdienst Tourismus zur Kooperation: „Es ist eine wichtige Sache, dabei zu sein und Lampertheim bekannter zu machen. Wir erhoffen uns positive Synergieeffekte, wenn wir mit der Bergstraße und Heidelberg vermarktet werden. So können Touristen, die in Heidelberg Urlaub machen, auch einen Tagesausflug in die Spargelstadt unternehmen.“