Werke von Bach bis Bonath

Lampertheim.Auf ein besonderes Musikerlebnis können sich die Konzertbesucher am Sonntag, 19. Januar, ab 16 Uhr, in der St. Andreaskirche freuen. Auf Einladung von Pfarrer Christian Rauch gastiert der Knabenchor capella vocalis aus Reutlingen, der seit 2012 unter der Leitung des in Worms gebürtigen Dirigenten und Organisten Christian Bonath steht und für seine meisterhafte Gesangskunst, seine feinsinnigen Interpretationen und elegante Klangästhetik bekannt ist, in Lampertheim.

Das vielseitige Repertoire des Chores reicht von der Renaissance bis ins 21. Jahrhundert und von A-cappella-Werken bis zu den großen Oratorien von Bach, Händel, Mozart, Mendelssohn, Haydn und Brahms. Sein besonderes Profil gewinnt das Ensemble aus der Tatsache, dass die großen Solopartien der oratorischen Aufführungen von Knabensolisten übernommen werden, die bei capella vocalis ausgebildet wurden.

Der Neuen Musik hat der Knabenchor eine eigene Konzertreihe „music of our time“ gewidmet, in der jährlich eine eigens für den Chor geschriebene Auftragskomposition uraufgeführt wird.

Musikraritäten vertont

Einen besonderen Namen gemacht hat sich der Chor auch damit, Musikraritäten hörbar werden zu lassen. In Koproduktion mit einem Rundfunksender werden bislang ungehörte Musikschätze, die Jahrhunderte in Archiven schlummerten, in Weltersteinspielungen zum Klingen gebracht, so 2015 Weihnachts- und 2016 Adventskantaten Georg Philipp Telemanns, 2017 Pfingst- und in 2019 Osterkantaten Christoph Graupners, die in der diesjährigen Karwoche erstmals gesendet werden.

Beim Konzert in Lampertheim erklingt ein Programm mit Musik von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms, John Rutter und zwei Kompositionen, die Christian Bonath für seinen Chor geschrieben hat. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020