Werner Hahl gibt Amt nach 25 Jahren ab

Lampertheim.Nur in kleinem Kreis, bedingt durch die Coronapandemie, konnte die Verabschiedung von Schiedsmann Werner Hahl und seinem Stellvertreter Kai Andres aus ihren Ehrenämtern erfolgen. Gleichzeitig wurde als neue Schiedsfrau Simone Günderoth und als deren Stellvertreter Günter Loy eingeführt.

Bürgermeister Gottfried Störmer bedauerte in seiner Laudatio die besonderen Umstände dieser kleinen Feier, welche aber die Wertigkeit keineswegs mindere. Kurz umriss Störmer das Aufgabenfeld eines Schiedsamts und stellte dabei vor allen die notwendige persönliche Qualifikation des jeweiligen Amtsinhabers in den Vordergrund.

Verbale Beleidigungen

Probleme wie Nachbarschaftsstreit, Hausfriedensbruch oder verbale Beleidigungen unterhalb des juristischen Levels zu lösen, das erfordert das Geschick des jeweiligen Amtsinhabers. „Dazu gehört Geduld, Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen sowie eine natürliche Autorität“, umriss Störmer die erforderlichen Qualifikationen eines Amtsinhabers.

Letztendlich müssen die streitenden Parteien zu einem Kompromiss bewegt werden, sonst bleibt als Konsequenz nur der Gang zum ordentlichen Gericht, mit seinen langen Verfahrensdauern und entsprechenden Kosten. Werner Hahl muss diese Voraussetzungen von seinem Großvater geerbt haben, der ebenfalls Schiedsmann gewesen ist, merkte Störmer an und dankte ihm für die 25-jährige Ausübung des Ehrenamtes.

„Sie haben viel in ihrer fast 50-jährigen Berufstätigkeit für die Stadt und die Verwaltung geleistet und ich danke ihnen dafür“, bekräftigte er zu Hahl gewandt.

Auch seinem Stellvertreter Kai Andres, der die Funktion fünf Jahre innehatte, dankte Störmer. Die Nachfolgerin Simone Günderoth und deren Stellvertreter Günter Loy hieß er willkommen und wünschte erfolgreiche Arbeit. Besonders sei er erfreut, dass sie als Mitarbeiterin seines Hauses, sich für das Amt beworben hat.

Direktor Lothar Schwarz vom Amtsgericht, der die jeweilige Ernennung bestätigen muss, oblag es, auf die Persönlichkeit des langjährigen Amtsinhaber Werner Hahl einzugehen. Seit 1994 immer wieder gewählter Schiedsmann sowie als Vorsteher des Ortsgericht I hat Hahl bewiesen, dass er den Anforderungen sehr gut gerecht wurde. „Er ist von seiner Person her immer in der Lage gewesen bei Streitigkeiten vermittelnd einzugreifen“, bekräftigte Schwarz seine Ausführungen. „Auch Fälle, die wegen juristischer Fragen telefonisch mit Hahl abzuklären waren, erforderten selten eine nachfolgende gerichtliche Beurteilung.

Ehrende Worte

Dem Stellvertreter Kai Andres sprach er ebenfalls seinen Dank aus. Der neuen Schiedsfrau Simone Günderoth wünschte er viel Erfolg. „Denn Sie werden ausreichend gefordert und haben hoffentlich viel Spaß dabei“, meinte Schwarz.

Er wies darauf hin, dass immer mehr Mitbürger ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen würden und „die Interessen des Nachbarn geringachten“. Günderoth und dem Stellvertreter Günter Loy wünschte er viel Erfolg zum Wohle der Stadt.

Werner Hahl oblag es am Schluss der Veranstaltung, seinen Dank für die ehrenden Worte auszusprechen. Mit einer kurzweiligen Geschichte aus seiner Amtszeit, gab er einen kleinen Einblick in die Probleme, mit denen sich Schiedsamt oder Gericht manchmal befassen muss. „Es gibt Sachen, die glaubt man nicht, wenn man sie hört. Manche Menschen wollen sich nicht einigen und gehen lieber vor Gericht“, so sein leicht resignierendes Resümee. sto

© Südhessen Morgen, Montag, 31.08.2020