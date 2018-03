Wertvoller Gedankenaustausch

Anzeige

1899 in Indien gegründet befindet sich die Zentrale jetzt in London und hat über 50000 Mitglieder. In Deutschland gibt es etwa 50 Moscheen. Die Lampertheimer Gemeinde hat 180 Mitglieder. Die Friedfertigkeit steht im Vorder- grund ihrer Glaubensrichtung, und der Wille zur Integration ist ausgeprägt. „Wir sind alle Deutsche und handeln auch wie Deutsche“, so die Kernaussage des Videos. Sozial engagiert man sich auf der ganzen Welt. Auch Ifthiktar Shaikh als Gemeindevorstand nutzte in seinen Ausführungen die Gelegenheit, den Begriff des Dschihad zurecht zu rücken. Das würde nicht nur „Heiliger Krieg“ bedeuten, sondern bedeutet primär auch den Willen seine eigenen Fehler zu bekämpfen und Gott näher zu kommen. „Wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen“, meinte Shaikh. Die Verweigerung eines Dialogs mit den Rechtskonservativen sieht er als Fehler, die Botschaft kann nur Frieden für alle heißen. Bürgermeister Gottfried Störmer dankte in seinem Grußwort für die Gelegenheit hier zu sprechen und warb gleichzeitig für mehr Toleranz. „Es ist wichtig die Welt mit anderen Augen zu sehen, ohne seine Wurzeln zu vergessen“, so Störmer und zeigte gleichzeitig Unverständnis, wie man Glauben mit Krieg verbinden kann. Der Gemeinde dankte er ausdrücklich für ihre jährliche Kehraktion am Neujahrsmorgen. Mit einem stillen Gebet endete der offizielle Teil, danach war noch mancher Gedankenaustausch zu beobachten. sto

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.02.2018