Wertvolles Ackerland schützen

Zu den Berichten über die geplante Photovoltaikanlage von Energieried im Lampertheimer Bruch.

Kartoffeln aus Afrika, dafür den Solarpark auf dem Acker? Wie ökologisch, klimaschützend und nachhaltig ist das denn, werden sich viele fragen. Das Bundesbündnis Bodenschutz begrüßt zwar weiteren Ausbau der Photovoltaik, aber nicht auf fruchtbaren landwirtschaftlich genutzten Flächen. Photovoltaik gehört auf Dächer und bereits bebaute Flächen. In Südhessen werden pro Tag zwei Hektar Ackerfläche durch Bautätigkeiten unwiederbringlich zerstört. Die ICE-Neubaustrecke droht zusammen mit der Erweiterung der Autobahn 67 rund 2000 Hektar wertvolles Ackerland zu verschlingen. Das regionale Entwicklungskonzept des Regierungspräsidium Südhessen schätzt den Verbrauch für Wohngebiete auf 5400 und für Gewerbe auf 3000 Hektar für die nächsten zehn Jahre Allein in Lampertheim gingen in den letzten 20 Jahren 230 Hektar Ackerfläche verloren, weitere 200 sind in Planung. Wie sollen unsere Landwirte in Zukunft vier Millionen Einwohner in beiden Metropolregionen mit Nahrungsmitteln versorgen? Das Bundesbündnis Bodenschutz sieht die kommunalen Entscheidungsträger in der Pflicht, den Schutz des Bodens und landwirtschaftlicher Flächen mit höchster Priorität umzusetzen und weiteren Verlust fruchtbarer Felder zu verhindern. Es kann nicht angehen, dass in der verdichteten Region Südhessen der regionalen Landwirtschaft weitererer Boden durch Fehlplanung verloren geht.

