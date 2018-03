Anzeige

Mit fünfmal Gold, siebenmal Silber und sechsmal Bronze waren Schwimmer und Trainer mit den Leistungen sichtlich zufrieden.

In Grießheim konnten sechs „neue“ Schwimmer der SG Neptun Lampertheim ihren Einstieg in die Wettkampfsaison gleich mit Edelmetall krönen. Insgesamt waren 13 Schwimmer am Start, wobei drei erfahrene Wettkampfschwimmerinnen die Neuen erfolgreich über ihre drei Strecken á 50-Meter-Freistil, Rücken und Brust anleiteten.

Es starteten im Jahrgang 08 Alisa Grosser (dritter Platz über 50-Meter-Brust), Philipp Uebach (erster Platz über 50-Meter-Freistil in 0:38,10, zweiter Platz über 100-Meter-Freistil und Rücken) und Alexander Zanlonghi. Der Jahrgang 07 war vertreten durch Amina El Khayri (dritter Platz über 50-Meter-Rücken), Lukas Neuwirth (dritter Platz über 50-Meter-Rücken). Für den Jahrgang 06 startete Jana Sofia Wahrenbruch (dritter Platz über 50-Meter-Rücken und Brust). Den Jahrgang 05 vertraten Nathalie Kurpiers (dritter Platz über 50-Meter-Brust), Katharina Zanlonghi (erster Platz über 50-Meter-Rücken in 0:41,31, dritter Platz über 50-Meter-Freistil und 100-Meter-Lagen), Janik Neuwirth (erster Platz über 50-Meter-Brust in 0:54,70), Philipp Scholz (dritter Platz über 100-Meter-Lagen). Für den Jahrgang 04 traten Hannah Mörstedt (erster Platz über 100-Meter-Lagen in 1:22,02, Zweite über 100-Meter-Rücken, Dritte über 50-Meter-Schmetterling), Maria Mörstedt (erster Platz über 50-Meter-Rücken in 0:34,76, Zweite über 50-Meter-Brust, 100-Meter-Schmetterling und 200-Meter-Lagen) an. Im Jahrgang 02 zeigte Kira-Patricia Scholz (zweiter Platz über 50-Meter-Freistil und 100-Meter-Lagen sowie Dritte über 50-Meter-Brust, Rücken und 100-Meter-Schmetterling) gute Leistungen.

Mit diesem gelungenen Einstieg in die Wettkampfszene der Nachwuchsschwimmer kann momentan positiv in die Saison geschaut und auf ein paar weitere Neueinstiege gehofft werden. Durch Gruppenumstrukturierung konnten die Wettkampfmannschaften aufgefüllt und im Bambini-Bereich Platz für neue schwimmbegeisterte Kinder geschaffen werden. Wer Interesse hat, kann sich im Hallenbad der Biedensandbäder die Trainingsgruppen anschauen oder sich beim Verein und auf dessen Homepage informieren. Die SG Neptun freut sich weiterhin über reges Interesse am Vereinsschwimmen. red

