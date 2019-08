„White Dinner“ kommt gut an

Lampertheim.Zu diesem besonderen Anlass durften sogar mal die Männer mit: Ein lauer Sommerabend, eine lange, weiße Tafel und alle Gäste in elegantem Weiß gekleidet – mit einem sogenannten White Dinner hat die Gymnastikgruppe der FC Olympia Lampertheim ihr Sommerfest im Stadion gefeiert. Eigentlich bleiben die Gymnastikfrauen nämlich unter sich. Jeden Dienstag treffen sie sich zum gemeinsamen Training – und das seit fast 40 Jahren.

Die Lampertheimerin Hedwig Müller ist mit 87 Jahren das älteste Mitglied und von Anfang an dabei. Das scheint jung zu halten. „Ich verpasse nie ein Training. Warum sollte ich auch? Solange ich noch kann, halte ich mich fit“, erzählte sie. 1982 tat sich eine Generation von Spielerfrauen zusammen und gründete mit der Gymnastikgruppe die erste reine Frauen-Abteilung des Vereins. Viele von ihnen sind bis heute in der Gruppe aktiv. Auch ihre Männer treten ab und zu noch gegen den Ball. Weil sie nicht mehr in der 1. Mannschaft oder bei den „Alten Herren“ mitspielen, nennen die Gymnastikfrauen ihre Gatten scherzhaft „Gruftis“.

„Eingeschworene Truppe“

„Wir sind eine eingeschworene Truppe von 40 Frauen, nehmen gerne noch Interessierte auf“, berichteten Sonja Fassoth und Gerlinde Herweh. Mit 65 Jahren gehören sie zur jungen Garde. Federführend organisiert hat das weiße Dinner aber die 81-jährige Gymnastik-Vorsitzende Christl Rach. Trotz Krankheit hatte sie noch die Hähnchen und die Salate angeliefert und sich um die lange Tafel in weiß samt großem Sektkelch gekümmert. Zum Essen konnte sie zwar nicht mehr bleiben – den Abend für „ihre Mädels“ zu organisieren war für Rach dennoch eine Selbstverständlichkeit. Angefangen hat für die Gruppe alles mit Aerobic im Jane-Fonda-Stil, heute praktizieren die Frauen auch Wirbelsäulengymnastik mit zwei ausgebildeten Trainerinnen.

Fast so lange wie die Gruppe gibt es die Abendessen unter freiem Himmel ganz in Weiß. Seinen Ursprung hat das „Dîner en blanc“, wie es ursprünglich hieß, in der französischen Hauptstadt Paris. François Pasquier verlegte angeblich im Sommer 1988 seine überfüllte Gartenparty spontan in den nahegelegenen Bois de Boulogne. Das kam bei den Gästen so gut an, dass das „White Dinner“ seitdem jedes Jahr stattfand – und weltweit Nachahmer fand. Inzwischen ist das private Dinner an öffentlichen Orten ein weltweites Phänomen. Eigentlich wird der Ort des Dinners immer erst wenige Stunden vor Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. So viel Geheimnistuerei brauchte die Gymnastikgruppe nicht. Die lange Tafel in Weiß war für 30 Personen auf dem Vereinsgelände im Adam-Günderoth-Stadion eingedeckt worden. „Normalerweise feiern wir hier unser Sommerfest“, erklärten die Frauen, „dieses Jahr wollten wir aber mal etwas Besonderes machen.“ So blieb auch die eigene Küche kalt. „Alle Salate sind selbst gekauft“, scherzte Müller. Dazu ließen sich die Frauen und ihre Begleiter halbe Hähnchen reichen. Nach dem Essen wurde getanzt. Zur Polonaise gab es Livemusik von Horst Hermann Friedrich aus Worms, auch der Gesamtverein war mit von der Partie: Vorsitzender Reinhard Wistuba und sein Stellvertreter Rudi Bräunig sorgten für den Getränkeausschank.

