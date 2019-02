Wichtige Impulse

Die Bürgerbeteiligung funktioniert in Lampertheim. Das hat die jüngste Sitzung des Sozialausschusses deutlich gezeigt. Denn hier kamen drei ehrenamtlich arbeitende Beiräte, die den politischen Gremien beratend und impulsgebend zur Seite stehen, zu Wort und haben demonstriert, wie wichtig ihr Engagement ist. Senioren-, Jugend- und auch der Behindertenbeirat sind inzwischen etablierte und anerkannte Institutionen, die voller Elan die Interessen derer vertreten, mit denen sie eine Lebenssituation und entsprechende Vorstellungen und Bedürfnisse teilen. Es ist gut, dass es Menschen gibt, die sich füreinander einsetzen. Denn sie haben einen anderen – unter Umständen auch den besseren – Blick auf manche Gegebenheiten als die Verantwortlichen im Parlament, in den Ausschüssen und in der Verwaltung. Das Wissen und die persönlichen Erfahrungen der Beirats-Mitglieder können für die gesamte Stadtgesellschaft nur von Vorteil sein, wenn es darum geht, dass Politik und Verwaltung nicht am Bürger vorbei agieren.

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.02.2019