Wichtige Infos für Ersthelfer

Anzeige

Die Idee, solche Dosen anzuschaffen und in Lampertheim auszugeben, wurde durch Beisitzer Dieter Diehl an den Seniorenbeirat herangetragen. Mit Hilfe des Lions-Clubs Lampertheim konnte der Beirat die ersten 800 Dosen finanzieren. Diese wurden zum ersten Mal auf dem Adventsmarkt des Lions-Clubs verkauft. Mittlerweile sind die Dosen regulär für jeweils zwei Euro bei dem Service-Club erhältlich. In Hofheim gibt es die rot-weißen Dosen in der Rosen- und in der Nibelungen-Apotheke. Zwischen 500 und 600 Stück wurden in ganz Lampertheim schon vertrieben.

Auch andere Anbieter

Am Mittwochabend wurden in Hofheim 65 Dosen ausgegeben. 50 Stück kaufte die ehemalige Ortsvorsteherin Rita Rose, da sie die Dosen im Namen der SPD bei den Seniorennachmittagen der Kirchengemeinden und im betreuten Wohnen verteilen möchte. Neben dem Lions-Club gibt es noch andere Anbieter, die solche Dosen vertreiben. Deshalb gibt es sie in verschiedenen Ausführungen. Einen funktionalen Unterschied haben sich aber nicht. „Sie erfüllen alle den gleichen Zweck“, betonte Hellmuth.

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.03.2018