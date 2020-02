Wie das „Smombie“ sich ins Gehirn gräbt

Lampertheim.Es sitzt immer sicher in der rechten Hosentasche oder im Rucksack. Bleibt es doch mal zuhause liegen, vermissen es die meisten Jugendlichen (aber nicht nur die) schon nach wenigen Minuten. In der Schule ist es wandelndes Lexikon, Taschenrechner, Armbanduhr und Videokamera in einem: das Smartphone. Das hat Lucas Guttensohn und Tanja Mörstedt genervt. Doch die Schüler des Lessing-Gymnasiums (LGL) in Lampertheim gehen noch einen Schritt weiter. Und das sollte sich lohnen.

Sie glauben: Das ständige Herumwischen auf dem digitalen Wegbegleiter kann die Intelligenz beeinflussen. Im Rahmen des MINT-Konzepts am LGL haben die Siebzehnjährige und der Achtzehnjährige den Zusammenhang untersucht, dafür die halbe Schule auf den Kopf gestellt. Ihre Ergebnisse haben sie nun beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in der BASF Lampertheim vorgestellt.

Die Bilanz: Nicht nur die Dauer der Handynutzung kann sich tatsächlich negativ auf die Intelligenz auswirken, sondern auch die Art der Nutzung. Auf den bewussten Umgang mit dem mobilen Endgerät komme es eben an. Nicht umsonst haben Jugendliche schon vor Jahren das Kofferwort „Smombie“ erfunden. Es ist die Verbindung aus „Smartphone“ und „Zombie“ und bezeichnet das Verhalten, wenn Menschen mit Blick auf ihr Handy kaum noch in der Lage sind, die Umgebung wahrzunehmen.

Für ihre Untersuchungen hatten die Schüler Lehrer und Schüler in drei Gruppen eingeteilt und sie in Abhängigkeit ihrer digitalen Mediennutzung getestet. Ein von der Technischen Universität Dortmund entwickelter, psychometrischer Test diente zur Ermittlung der Grundgrößen und erfasste dabei auch die durchschnittliche Nutzungsdauer und die Zeitspanne, wie lange Teilnehmer schon in Kontakt mit den Geräten stehen.

Für diesen „innovativen und kreativen Lösungsansatz eines gesellschaftlich relevanten Themas“ gab es nicht nur Lob von Hartmut Staatz, Standortleiter der BASF Lampertheim sowie Michael Meister, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, sondern auch den ersten Platz im Regionalentscheid. Weil eine zweite Gruppe vom Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim genauso gut geforscht hatte, dürfen in diesem Jahr ausnahmsweise zwei Gruppen in der Kategorie Mathematik/Technik zum Landeswettbewerb nach Darmstadt fahren.

Bis April haben die Mathe-Asse nun Zeit, weiter an ihrem Projekt zu tüfteln. Unterstützung gibt es von Lehrer Marco Knecht, der die „Jugend-forscht“ seit Jahren betreut. Im letzten Jahr hatten es drei LGL-Schüler mit einem Agrarroboter sogar ins Bundesfinale geschafft. In diesem Jahr war die Europaschule mit insgesamt zwei Gruppen am Start.

Intelligenter Bauzaun

Neben der Smartphone-Gruppe nahmen auch Philipp Hossner und Elias Vollrath am Wettbewerb teil. Sie hatten einen intelligenten Bauzaun entwickelt, der vor Diebstahl schützen soll. Durch möglichst moderne Mittel haben die Jungs versucht, „den Zaun vor sich selbst zu sichern“ und unkonventionelle, teure Wachleute und Kamerasysteme abzulösen. Dafür setzten sie auf Funkübertragung und ein System auf vernetzten Chips.

Der Landeswettbewerb Hessen von Jugend forscht findet von Donnerstag, 2., bis Freitag, 3. April, bei Merck in Darmstadt statt. Dort können sich die Nachwuchsforscher für das 55. Bundesfinale vom 21. bis 24. Mai in Bremen qualifizieren.

