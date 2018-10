Wie Demokratie funktioniert

LAMPERTHEIM.Eine verplombte Wahlurne, sichtgeschützte Kabinen und original Wahlzettel: Die Mensa des Lessing-Gymnasiums (LGL) hat sich in dieser Woche in ein stilechtes Wahllokal verwandelt. Auch das Wahlvolk steht schon Schlange, um sein Kreuzchen zu setzen. Das LGL hat die Hessenwahl aber nicht vorgezogen, sondern nimmt an der sogenannten Juniorwahl teil. 600 Schüler von der achten Klasse bis zum Abiturjahrgang dürfen ihre Stimme abgeben. Das Projekt hat sich mittlerweile bundesweit etabliert.

260 Schulen in Hessen nehmen teil

Hessenweit nehmen 260 Schulen an der simulierten Landtagswahl teil, zur Bundestagswahl 2017 waren es gar 3500 Schulen. Am Ergebnis der echten Wahl am Sonntag ändert das freilich nichts. Aber die Juniorwahl ist inzwischen ein wichtiger Gradmesser für die politische Stimmung unter Jugendlichen. Und wenn es dann wirklich so weit ist, soll die Juniorwahl jungen Erstwählern helfen, sich in der mitunter komplizierten Welt der Spitzenkandidaten und Parteien zurecht zu finden. Deshalb ist das Projekt der tatsächlichen Wahl auch so genau nachempfunden. Ein grauer Zettel für Erst- und Zweitstimme, ein blauer für die Volksabstimmungen. „Der einzige Unterschied ist der Name. Oben steht Junior- statt Landtagswahl“, sagt Marcel Jüllich. Der Lehrer für Geschichte, Politik und Wirtschaft hat die Juniorwahl ans LGL geholt und sie organisiert.

Mit seiner Projektklasse hat er einen Wahlvorstand gegründet, der die Aktion betreut. Für die Schüler gab es im Vorfeld sogar Wahlbenachrichtigungen mit Name, Ort und Datum der Wahl. Ohne die – oder den Personalausweis – darf nicht gewählt werden. Da lassen sich auch die jungen Wahlhelfer nicht erweichen, ganz wie bei einer echten Wahl eben. Die realitätsgetreue Wahlsimulation soll das Erleben und Erlernen von Demokratie ermöglichen. Ziel der Juniorwahl ist es, Jugendliche für das demokratische System zu sensibilisieren und ihr Interesse an politischer Teilhabe zu fördern. So werden junge Menschen bei ihrer ersten, echten Wahl dann auch nicht mehr völlig ins kalte Wasser geworfen.

Zu der Juniorwahl gehört auch eine thematische Vorbereitung im Unterricht. „Besonders in den achten Klassen haben wir uns mit dem Thema Demokratie in Land und Gemeinde beschäftigt“, erklärt Jüllich. Denn Voraussetzung für Interesse sei ein generelles Verständnis des politischen Systems. „Im Vorfeld der Wahl haben wir uns über die Spitzenkandidaten und die Parteien informiert. Einzelne Schüler haben sogar Kandidaten angerufen und sich direkt Informationen beschafft“, freut sich der Lehrer.

Wählen dürfen die meisten der 600 Schüler am Sonntag noch nicht. Einer Absenkung des Wahlalters stehen die Jugendlichen mit gemischten Gefühlen entgegen. „Manche fühlen sich schon stimmberechtigt, gehen teilweise schon arbeiten und wollen nicht, dass andere über ihre eigene Zukunft bestimmen“, so Jüllich. Andere wiederum fühlten sich noch nicht bereit zu einer Wahl.

Ergebnis am Sonntagabend

Die Ergebnisse der Juniorwahl werden ab Sonntagabend um 18 Uhr nach Wahlkreisen im Internet veröffentlicht. Neben dem LGL haben auch die Alfred-Delp-Schule und das Litauische Gymnasium in Hüttenfeld ihre Teilnahme angekündigt. Das schulinterne Ergebnis möchte Jüllich am Montag bekanntgeben.

