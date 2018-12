Wie in einer großen Familie

HÜTTENFELD.Zur Weihnachtsfeier des Litauischen Gymnasiums war in Hüttenfeld alles vorbereitet und angerichtet, wie es in Litauen alter Brauch ist. Auf der Bühne wurde volkstümlich getanzt, die Festtagstafel kredenzte genau zwölf fleischlose Gerichte in Erinnerung an die zwölf Apostel. Dazu standen eine Weihnachtslesung, das traditionelle Oblatenbrechen und viel Musik auf dem Programm. Nur der Schnee vor der Tür und Stroh unter den Tischen haben am Donnerstagabend im festlich geschmückten Bürgerhaus gefehlt.

Denn im ländlicher geprägten Litauen habe sich Weihnachten noch etwas mehr von seinem ursprünglichen Charme bewahrt und würden viele alte Sitten und Bräuche noch gelebt, wissen die vielen Besucher mit litauischen Wurzeln. Da passte es ins Bild, dass Schulleiterin Janina Vaitkiene den Gemeinschaftssinn beschwor und die litauisch-deutsche Gemeinde als „eine große Familie des Litauischen Gymnasiums“ begrüßte. Rund 400 Schüler, Lehrer und Angehörige füllten das Hüttenfelder Bürgerhaus bis in die letzte Reihe und feierten vorzeitig Weihnachten. Im Foyer waren Buffet und ein Stehempfang aufgebaut, in der Turnhalle hatte die Schule ein abendfüllendes Programm vorbereitet.

Das stand im Zeichen von Musik, Tanz und litauischen Bräuchen. Die Neuntklässler Gintautas Guntulis und Mia Kramer führten auf Litauisch und Deutsch durchs Programm. Nach einem modernen Krippenspiel stellte das private Gymnasium besonders das künstlerische Können seiner Schüler heraus. Jungen und Mädchen aller Klassenstufen trugen solo, als Ensemble oder im großen Orchester Weihnachtslieder vor. Dabei lösten sich die Vorstellungen unter der Leitung von Musiklehrer Gintaras Rucys und Tanz-Choreographin Audrone Ruciene auch von rein traditioneller Musik. Schüler der fünften und sechsten Klasse erhielten etwa für ihre Rapmusik großen Applaus.

Die Pfarrer Reinald Fuhr von der evangelischen Gemeinde und Virginijus Grigutis von der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde entrichteten christliche Grußworte. Höhepunkt der festlichen Veranstaltung war das Oblatenbrechen, bei dem jeder seinem Gegenüber ein Stück Oblate anbietet und ihm „Frohe Weihnachten“ wünscht. Als besinnlichen Schlusspunkt sang die ganze Festgemeinde „Stille Nacht“.

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018