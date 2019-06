„Wie konnte man Nahles wählen?“

Andrea Nahles gestern in Berlin auf dem Weg zur Fraktionssitzung. © dpa

Lampertheim.Sprecher der SPD vor Ort in Lampertheim machen keinen Hehl aus ihrer Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation der Bundespartei allgemein und den Vorgängen um die Parteichefin im Speziellen. Gleichwohl betonen die Lokalpolitiker ihre unverrückbare sozialdemokratische Haltung.

Der Erste Stadtrat und Vorsitzende des Ortsvereins Jens Klingler etwa versteht nicht, „wie man Andrea Nahles überhaupt zur Vorsitzenden wählen konnte“. Die SPD habe großartig proklamiert, dass ein Neuanfang dringend notwendig sei – um dann jemand zur Vorsitzenden zu machen, die mitten aus dem alten Parteibetrieb komme. Das, so Klingler, habe nicht gut gehen können.

Dabei möchte er sich nicht falsch verstanden sehen: „Ich habe größten Respekt vor Andrea Nahles. Sie hat als Ministerin vieles auf den Weg gebracht. Das hätten andere nicht auf die Kette gekriegt. Aber den Parteivorsitz hätte sie ablehnen müssen.“ Und zwar zugunsten eines unbelasteten, unverbrauchten und vielleicht auch weniger bekannten Kandidaten, der nicht so vielen Leuten verpflichtet sei, erklärt Klingler. Als Beispiel nimmt er Thorsten Schäfer-Gümbel. Den habe zuerst niemand so recht auf der Rechnung gehabt, er habe aber sehr gute Arbeit für die SPD in Hessen geleistet.

Überhaupt wolle er nach vorne schauen, sagt der Stadtrat: „Die SPD macht hier vor Ort nämlich gute Politik. Vielleicht sollten sich die Kollegen in Berlin daran ein Beispiel nehmen.“

Schmidt sucht den Markenkern

Hier schließt sich der Stadtverordnete Fritz Götz an. „Was mich am meisten ärgert, ist, dass wir hier vor Ort gute Arbeit machen, und die Großwetterlage uns immer mit herunter zieht.“ Von Andrea Nahles sei er „sehr enttäuscht“, erklärt Götz. Sie habe der Partei kein Profil gegeben und keine Antwort auf die Frage gefunden, was die SPD eigentlich ausmache. Götz: „Die SPD müsste mal ein Zeichen setzen. Zum Beispiel, sich bei der Grundrente durchsetzen. Die kostet vier Milliarden Euro im Jahr. Die Cum-Ex-Geschäfte haben uns 32 Milliarden gekostet.“ Dass die SPD jemals wieder an alte Glanzzeiten anschließen könne, schließe er aus. „Aber deutlich über 20 Prozent zu kommen, das müsste drin sein“, sagt Götz.

Marius Schmidt, Fraktionschef der SPD in der Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung, erklärt, er wolle weg von den Personaldebatten: „Es ist zu einfach zu glauben, es liegt an einer einzelnen Person.“ Die SPD müsse endlich ihre Themen in den Vordergrund stellen. Sie müsse erklären, was heute eigentlich der Markenkern dieser Partei sei, fordert Schmidt. Auf die Frage, welche Themen er im Sinn habe, sagt er: „Klima und Grundrente etwa. Wer den Knall beim Klima nicht gehört hat, dem ist nicht mehr zu helfen.“ Schmidt empfiehlt seiner Partei, in der Großen Koalition zu bleiben und dort ihr Profil zu schärfen.“

