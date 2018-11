„Wie Schach – aber mit Pfiff“

LAMPERTHEIM.Mit Bedacht schiebt Detlef Große den weißen Spielstein über das Backgammon-Brett. Vorher lässt er seinen konzentrierten Blick noch ein letztes Mal über das Spielfeld gleiten und versichert sich: Eigentlich kann jetzt nichts mehr schief gehen. Die Steine sind gesetzt, seine Strategie scheint aufzugehen. Eigentlich hat seine Gegnerin keine Chance mehr. Eigentlich.

Genau genommen könnte sie mit einem bestimmten Pasch das Spiel auf einen Schlag herumreißen. Sie wird ja wohl nicht…? Sie wird. Gabi Förster trifft den Sechser-Pasch. „Das gibt’s doch nicht“, lacht Detlef Große verblüfft, „das war eine Chance von 1 zu 36“. Der Sieg ist dahin, die schöne Strategie für die Katz‘.

Die beiden Hobbyspieler sitzen im Biergarten des London Pubs. Neben ihnen rollen noch an drei weiteren Tischen die Würfel über die Spielbretter mit den typisch spitzwinkligen Dreiecken. Jeden Montag treffen sie sich ab 19 Uhr im London Pub zum zwanglosen Spiel. Backgammon zeigt den wahren Charakter eines Menschen sehr schnell, lautet eine Szenen-Weisheit. Eben weil die Willkür der Würfel selbst den gewieftesten Taktiker zur Verzweiflung bringen kann. Fallen die Würfel nicht, nutzt auch die beste Strategie nichts.

Jeder Spieler erhält 15 Steine, die er – je nach der mit zwei Würfeln erzielten Augenzahl – um das Spielfeld herum, aus dem Spielfeld heraus bringen muss. Backgammon gilt als eines der ältesten Brettspiele; schon die Alten Griechen sollen sich bei der Belagerung von Troja die Zeit damit vertrieben haben. Archäologische Funde aus dem Orient datieren Vorläufer des Spiels gar ins Jahr 3000 vor Christus, auch dem legendären ägyptischen Pharao Tutanchamun legte man ein Spielbrett ins Grab.

Heute wie damals bleibt der Grat zwischen Gewinnen und Verlieren schmal – es kann sich jederzeit alles ändern. Genau diese Mischung aus Glücks- und Strategiespiel macht den Reiz aus. „Wie Schach“, erklären die Spieler schmunzelnd, „nur mit mehr Pfiff“.

Stimmt der Spruch über den Charakter, so gibt es beim Lampertheimer Treff jedenfalls keine bösen Überraschungen. Die Spieler lachen ob der glücklichen Händchen ihrer Kontrahenten, haben Spaß am Spiel. Mit dem Backgammon-Wettspiel des Jet Set um horrende Summen in Las Vegas, Monte Carlo oder den Bahamas hat der Lampertheimer Treff wenig gemein. Sie spielen weniger gegeneinander als miteinander.

Spaß am Spiel im Vordergrund

„Bei uns geht es gar nicht ums Geld“, erklärt der Gründer der Gruppe, Michael Weidner. Er ist amtierender Deutscher Meister im Backgammon. Im London Pub spielen sie ohne Einsatz, vielmehr gehe es um den Spaß am Spiel. „Viele haben mich nach meiner Deutschen Meisterschaft im Mai auf das Motto angesprochen: Backgammon habe ich auch mal gespielt, mir fehlt aber der Partner dazu“, so Weidner. Daraufhin hat der Lampertheimer im Juli den Treff initiiert. Ein Aushang bei der Stadt, eine Facebook-Gruppe – und der Treff war geboren. London Pub Kneipier Friedrich Hackstein hat sofort seine Kneipe als Spielort angeboten, seitdem sind montagabends regelmäßig zehn Spieler da.

„Mittlerweile muss ich selbst gar nicht mehr spielen“, erzählt der Gründer ob des großen Andrangs. Insgesamt seien es mittlerweile 16 Mitspieler. Die Gruppe ist offen, vom Anfänger bis zum geübten Spieler. Mit einem Auge schaut Weidner seinen Schützlingen zu, mit dem anderen studiert er neue Tipps und Übungen in einem Buch. Wer möchte, erhält auch theoretische Kniffe. „Das Schöne am Backgammon ist: Es wird nie langweilig“, sagt Weidner, „weil das Spiel nie zu 100 Prozent ausrechenbar ist. In einem einzigen Spiel kannst du sogar den Weltmeister schlagen“.

Interessierte können sich an die Facebook Gruppe „Backgammontreff Lampertheim“ wenden oder im London Pub vorbeischauen.

