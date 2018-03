Anzeige

Wo die Lampertheimer Lokalseiten in der Zeitung zu finden sind, das wissen natürlich auch alle, obwohl sich einige mehr für den Sportteil oder die bunten Geschichten „Aus aller Welt“ interessieren.

Kinder bereiten Fragen vor

Der Besuch der Zeitungsleute in der Schule ist aber vor allem dafür gedacht, dass die Kinder ihre Fragen persönlich loswerden können. Fast alle nutzen die Gelegenheit, viele haben sich sogar mehrere Fragen überlegt. Manche sind knifflig. Zum Beispiel: „Wie macht man das, dass immer alle Artikel und Fotos genau in eine Zeitung passen und keine übrigbleiben?“ – Antwort: Es bleiben jeden Tag viele Artikel und Fotos übrig, die Redakteure wählen nur die ihrer Meinung nach wichtigsten aus und kürzen die Texte so, dass alles genau in eine Zeitung passt. Oder: „Warum stehen unter vielen Artikeln zwei oder drei einzelne Buchstaben und was bedeuten die?“ – Antwort: Dabei handelt es sich um das sogenannte Kürzel des Journalisten, der den Artikel geschrieben hat.

Ein Kind möchte wissen: „Wenn man etwas Spannendes erfahren oder beobachtet hat, was für die Zeitung interessant sein könnte – was soll man da machen?“ Antwort: Am besten in der Redaktion vorbeikommen oder aber bei der Zeitung anrufen. Denn die Journalisten können nicht überall sein.

Die Sache mit dem Wetter

Natürlich kommt auch die eine oder andere Frage, die nicht oder zumindest nicht ganz eindeutig zu beantworten ist: „Wie viele Zeitungen haben Sie schon geschrieben?“, „Lesen Sie lieber Zeitung oder schreiben Sie lieber?“ „Wie viele Artikel braucht man für eine Zeitung?“ oder eben die Frage, warum sich das Wetter eben doch nie so hundertprozentig genau vorhersagen lässt.

Die Schillerschüler beeindrucken in dieser besonderen Schulstunde mit immensem Interesse am Thema Zeitung und hoher Konzentration. Denn obwohl es rund 60 Kinder sind, die in der Mensa sitzen, entsteht kaum Unruhe, weil sich alle gegenseitig zuhören und ausreden lassen.

Auch den Klassenlehrern Andrea Heilmann, Stefanie Sanna und Patrick Bienhaus hat das Leseförderprojekt des „Südhessen Morgen“ gut gefallen – Wiederholung nicht ausgeschlossen.

Sanna, Klassenlehrerin der 4 a, sagt abschließend, es sei ihr wichtig, dass die Grundschüler die Zeitung als Medium kennenlernten und damit auch eine Möglichkeit, sich nicht ausschließlich über das Internet zu informieren.

Mittwoch, 21.03.2018