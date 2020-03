Wieder am Leben teilnehmen

Lampertheim.„Machen Sie den ersten Schritt, nehmen Sie am Leben wieder teil“, empfahl Hörakustik-Meister Daniel Gramosli Betroffenen in der Seniorenbegegnungsstätte. Ute Stiebinger, die stellvertretende Seniorenbeiratsvorsitzende, hatte den Kontakt zu Optik und Akustik Grätz hergestellt. Mitarbeiter Gramosli informierte über den „richtigen Umgang mit der falschen Ruhe“.

Zahlreiche Besucher waren gekommen, sie lauschten interessiert und stellten im Anschluss viele Fragen. Außerdem stand der Hörakustik-Fachmann für Einzelgespräche bereit. Die bei älteren Menschen auftretende Verschlechterung des Hörvermögens bezeichne man als Altersschwerhörigkeit, deren Ursachen, Folgen und Hilfsmittel, der Referent verdeutlichte.

Von 83 Millionen Deutschen seien 14 Millionen altersschwerhörig. Vier Millionen seien mit einem Hörgerät versorgt, erklärte Gramosli. Wenn ein Mensch schwer höre, drohe soziale Vereinsamung, sagte der Fachmann. Der Betroffene isoliere sich zunehmend. „Wenn jemand Schwierigkeiten hat, Sprache zu verstehen, ist dies das erste Anzeichen einer Hörminderung. Dann wenden Sie sich an einen HNO-Arzt oder Akustiker“, bat Gramosli.

Verschleißerscheinungen

Eine Hörminderung stelle sich erst allmählich ein. Es seien Verschleißerscheinungen im Mittel- oder im Innenohr. Die Innenohrschwerhörigkeit sei die häufigere Art, so Gramosli. Ab einem bestimmten Stadium ließen sich die Hörprobleme nicht mehr ausgleichen. Die für das Hören ausschlaggebenden Bereiche im Gehirn fielen aus. Somit würden Hören und Verstehen verlernt.

„Wir wollen, dass der alte Mensch an unserem Leben teilnimmt und den Sinn eines Gesprächs verfolgen kann“, erklärte Gramosli. Mit einem Hörgerät könne der Akustiker die verlorengegangenen Töne und Geräusche wieder erlebbar machen – wie Vogelgezwitscher und Grillenzirpen – und die Lebensqualität verbessern. Manche scheuten sich davor, ein Hörgerät zu tragen.

Der Ruf der Geräte sei nicht so gut, da die modernen, fast unsichtbaren Ausführungen zu wenig bekannt seien. Vor allem auch die technischen Neuheiten zur Hörverbesserung, etwa ein Hörgerät, das direkt in der Brille integriert ist, und Miniformate im Ohr. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Geräte wieder aufladbar seien. Da Betroffene in zu geringem Maße Hörgeräte nutzten, warnte der Akustiker: „Unbehandelte Hörverluste haben ein 69 Prozent höheres Demenzrisiko.“

Der Hörexperte zitierte Friedrich Schiller: „Ruhe, das höchste Glück auf Erden, kommt sehr oft nur durch Einsamkeit in das Herz.“ Und er gab den Senioren einen Spruch mit auf den Weg: „Der Tag heute ist der erste Tag vom Rest ihres Lebens.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020