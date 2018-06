Anzeige

Themen sind dabei vor allem die Erinnerung, Gefühle und Jenseitsvorstellungen. Die Kinder sollen dadurch ein Bewusstsein für ihre eigene Befindlichkeit entwickeln und lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. „Wenn Kinder in ihrer Trauer nicht gesehen werden, ist es am schlimmsten“, betonte Weiß-Szpera. Für die Bezugspersonen gibt es parallel die Möglichkeit für ein Treffen in den Räumen der PaHoRi in Bürstadt. Dies soll Eltern und die Chance zum Austausch über die Kinder oder über die eigene Trauer bieten.

In Gesprächen werden die Eltern auch darüber informiert, welche Themen die Kinder in der Gruppe behandeln. „Wichtig ist uns, dass Eltern erfahren, was die Kinder tun, damit die Arbeit zu Hause fortgeführt werden kann“, betonte Weiß-Szpera. Vor dem Start der Kindertrauergruppe finden zwei Informationsabende statt. Bei einem allgemeinen Infoabend am 25. Juli, 18.30 Uhr, können sich alle Interessierten über das neue Angebot informieren. Ein zweiter Infoabend am 29. August, 17.30 Uhr, dient allen zur Information, die ihr Kind zur Gruppe angemeldet haben oder es anmelden wollen. Die Kindertrauergruppe findet am 12. September zum ersten Mal statt. Die Treffen werden dann im zwei Wochenrhythmus von 16.30 bis 17 Uhr stattfinden.

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.06.2018