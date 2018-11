Wieder Leben im Bürgerhaus

Hofheim.Nach langer Zeit war das Bürgerhaus in Hofheim wieder einmal erleuchtet und das Foyer gefüllt mit Menschen – ein lautes Stimmengewirr drang bis auf die Straße. Knapp 200 Besucher hatten am Samstagabend den Weg zur „Best of Varieté“-Show gefunden – einem ersten kulturellen Glanzlicht nach dem Umbau des Bürgerhauses.

Ortsvorsteher Alexander Scholl eröffnete den Abend und begrüßte die Zuschauer. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Ortsbeirat Hofheim in Zusammenarbeit mit „cultur communal“. Der Reit- und Fahrverein war für die Bewirtung zuständig. Scholl sagte: „Ich bin überzeugt, dass Sie die heutige Show alle begeistern und zum Staunen bringen wird.“

Dann betrat Moderator Axel S. die Bühne. Mit Witz und Charme führte er durch den Abend. „Euch erwartet eine bunte Mischung aus Artistik und Comedy“, kündigte er an. Den Auftakt machte Andrea Engler, die das Publikum mit ihren Hula-Hoop-Reifen begeisterte. Es folgte die Turnpersiflage von Mr. van Dee an den Römischen Ringen. Dabei suchte sich der Sportakrobat sogar Hilfe aus dem Publikum.

„Die meisten Varieté-Künstler sind im Duo unterwegs“, erklärte Axel S., als er den dritten Showact anmoderierte. Das Publikum traf auf ein eher ungewöhnliches Duo: das „Männlein“ und seine Zollstöcke. Der Künstler erzählte verschiedene Geschichten, indem er die Zollstöcke in verschiedene Formen, wie beispielsweise einen Hund verwandelte. Geheimnisvoll wurde es, als Andrew Scordilis die Bühne betrat. „Er ist ein wirklicher Verbindungsexperte. Schließt die Augen und wenn ihr sie wieder öffnet, seid ihr in seiner Welt“, kündigte Axel S. an. Mit seiner Performance der Cube-Manipulation verband der Künstler dann meditative Kraft mit Kampfkunst und entführte das Publikum für einen kurzen Moment in die Welt der Mystik.

Wie Spiderman

Zur nächsten Künstlerin sagte der Moderator: „Sie tanzt auf dem Seil, wie Spiderman an Wolkenkratzern turnt.“ Und die Gäste wurden nicht enttäuscht. Annette Will versetzte Jung und Alt mit ihrer Akrobatik auf dem Schlappseil in Staunen. So fuhr sie mit ihrem Einrad über das Seil und jonglierte gleichzeitig mit Kegeln. Nach einer kurzen Verschnaufpause für Künstler und Gäste ging der Abend in den zweiten Teil über. „Könnt ihr noch?“, fragte der Moderator gut gelaunt ins Publikum und bekam lauten Applaus zurück. Axel S. selbst verblüffte die Hofheimer dann mit seiner Diabolo-Jonglage, die bleibenden Eindruck hinterließ. Ein weiteres Highlight bot das Duo Synergy, bestehend aus Andrew Scordilis und Mr. van Dee. Verkleidet als Rettungsschwimmer versetzten die beiden die Zuschauer mit ihrer Kraftakrobatik ins Staunen.

Den Abschluss machte Andrea Engler, die den Abend auch eröffnet hatte. Sie präsentierte ihre Kunststücke am Vertikaltuch und die Zuschauer hielten den Atem an, bevor sie nach einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm in den späten Abend entlassen wurden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018