Wieder rockt der Dom

Lampertheim.„Crossover“ ist nicht nur der Titel einer Konzertveranstaltung. Sondern ein Begriff, der eine kulturpolitische Strategie zum Ausdruck bringt. Hat das Lampertheimer Kulturamt doch das städtische Künstlerkollektiv im Auge, dem es seine ganze Unterstützung zukommen lässt. Ob in der Musik, der Malerei oder der Kultur: Zwischen den Genres werden keine Rangunterschiede gemacht. Entscheidend ist allemal die künstlerische Potenz, die im heimischen Boden wurzelt.

Diesbezüglich ist das Crossover-Konzept, das Musiker aus dem klassischen Fach sowie dem Pop- und Rockgenre in der Domkirche 2017 mit großem Erfolg realisiert haben, Programm. Seinerzeit stieß die als Benefizkonzert deklarierte Veranstaltung auf große Resonanz. Rund 10 000 Euro waren für die Lampertheimer Tafel eingespielt worden.

Nun bekommt der Crossover in der Domkirche eine zweite Auflage: Am Sonntag, 3. März, 17 Uhr, heißt es abermals: „Der Dom rockt!“ Organistin Heike Ittmann, Musikschulleiter Joachim Sum (Gitarre) und die beiden Lampertheimer Musiker Frank Willi Schmidt (Bass) und Hans Jürgen Götz (Schlagzeug) wollen auf der Orgelempore künstlerisch die Funken sprühen lassen. Der Kartenvorverkauf (zehn Euro pro Platz) beim Rathaus-Service läuft.

Die Musiker versprechen sich auch für das anstehende Crossover-Konzert eine große Bandbreite. Sei es die Symphonic-Rock-Version von Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ der britischen Band Emerson, Lake & Palmer, Händels „Halleluja“ aus dem „Messias“, ein Stück von King Crimson oder ein Gitarrenkonzert von Joaquín Rodrigo. Es rockt der Dom, aber zwischendurch darf es gerne auch einmal besinnlich sein. Für Organistin Heike Ittmann besteht der künstlerische Wert in der Auseinandersetzung mit jeweils fremden musikalischen Stilen in der Bereicherung der eigenen musikalischen Erfahrung. Auch in der Langen Nacht im Dom im vergangenen Herbst habe sich gezeigt, dass die Mischung beim Publikum ankomme. Noch in der Nacht um 2 Uhr hätten rund 100 begeisterte Besucher in der Kirche ausgeharrt, um keinen Beitrag zu verpassen. „Das macht richtig Spaß“, bekennt sich die Kirchenmusikerin zum offenen Format eines solchen Konzerts.

Nach Beobachtungen von Kultur-Fachbereichsleiter Rolf Hecher bringt die Veranstaltung Menschen in den Dom, die sonst keinen Anlass sähen, die Schwelle ins Kircheninnere zu überschreiten. Eine Benefizveranstaltung soll das Konzert am 3. März nicht sein; es versteht sich vielmehr als ein attraktives Angebot an Kulturinteressierte, das mit einem gewissen Stolz über die künstlerische Vielfalt, die in Lampertheim zu Hause ist, verbunden ist. Wenn es nach Hechers Wunsch geht, würde ein solcher musikalischer Crossover einmal jährlich stattfinden. Doch darüber werden die Besucher entscheiden.

