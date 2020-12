Wieder sechs Todesfälle

Kreis Bergstraße.Der Kreis Bergstraße meldet sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um eine 79-jährige Person aus Wald-Michelbach, eine 82-jährige und eine 89-jährige Person, beide aus Bensheim, eine 91-jährige Person aus Bürstadt sowie eine 85-jährige und eine 89-jährige Person, beide aus Lorsch.

In Lampertheim wurden laut Mitteilung von Dienstagabend elf neue Fälle registriert, in Viernheim acht, in Bürstadt drei, in Biblis und Groß-Rohrheim jeweils einer. Im Kreisgebiet kam es zu 67 registrierten Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 157,49.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.12.2020