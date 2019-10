Wieder „Sonntags bei Anton“

Lampertheim.Am Sonntag, 3. November, wird in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Lampertheim das philosophische Gesprächsforum „Sonntags bei Anton“ fortgeführt. Es wird moderiert und geleitet vom Philosophen Anton Schmitt, der unter anderem an der Volkshochschule Lampertheim regelmäßig Philosophie-Seminare anbietet. Beginn der Veranstaltung im Sitzungssaal des „Alten Rathauses“ ist um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für alle Besucher gibt es außerdem kostenfrei Kaffee und Kuchen.

Diesmal stellen sich Abiturienten der Diskussion zum Thema: „Probleme unserer Demokratie und Verbesserungsvorschläge“. Fünf Vertreter der Abiturklasse des Lessing-Gymnasiums Lampertheim mit Leistungskurs Politik/Wirtschaft (Fachleiterin: Anna Werner) werden sich als Referenten präsentieren und ihre Thesen zur demokratischen Gesellschaftsordnung vorstellen. Die restliche Klasse wird auch anwesend sein.

Reaktion auf „Fridays for future“

Das Projekt versteht sich als Reaktion auf beziehungsweise Anschluss an die „Fridays for future“-Bewegung (Greta Thunberg). Es will Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Podium für politisches Engagement bieten. Moderator Anton Schmitt freut sich auf eine lebhafte und anregende Veranstaltung, insbesondere auch auf den gemeinsamen Dialog zwischen Jung und Alt. Die Teilnehmer erhalten zu Sitzungsbeginn ein Thesenpapier der Schüler. red

