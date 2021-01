Wieder Termine zur Lebensberatung

Lampertheim.Die Allgemeine Lebensberatung des Caritasverbandes bietet wieder Außensprechstunden in Lampertheim an. Das Angebot ist kostenfrei. Die vertrauliche Beratung umfasst dabei beispielsweise sozialrechtliche Fragen im ALG II- Bereich, bei Wohn- oder Sozialgeld und weitere Fragen zur Existenzsicherung. Die Mitarbeiter des Caritasverbandes bieten darüber hinaus Unterstützung und Begleitung in psychosozialen Problemlagen und Krisen an. Die Sprechzeiten sind ab sofort jeweils dienstagvormittags zwischen 8.30 und 12 Uhr und finden im Gemeindepsychiatrischen Zentrum, Neue Schulstraße 16, in den ungeraden Kalenderwochen statt. Termine müssen zuvor unter der Rufnummer 06252/99 01 30 vereinbart werden. red

