Wildbienen willkommen

Hüttenfeld.In zweierlei Hinsicht war das Wetter günstig für das Litauische Gymnasium in Hüttenfeld. Der starke Regen am Freitag vergangener Woche hatte den Boden zunächst aufgeweicht, bevor die Sonne am Wochenende zahlreiche Eltern und Kinder animierte, zu Spaten und Harke zu greifen, um das Projekt „Naturnaher Garten“ umzusetzen.

Hintergrund dieser Aktion war ein Naturgarten-Wettbewerb mit dem Titel „Gönn Dir Garten“, den der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und eine große Möbelkette gemeinsam im vorigen Jahr ausgelobt hatten. Die Nabu-Ortsgruppe Lampertheim bewarb sich mit der Idee eines naturnahen Schulgartens für das Litauische Gymnasium und gewann dafür ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro (wir berichteten). Der bisherige Schulgarten in Hüttenfeld wird mit dem Geld und der Arbeitskraft der freiwilligen Helfer nun zu einem Biotop umgestaltet, wo sich Igel, Wildbienen, Fledermäuse und Vögel wohlfühlen können. Die Schüler sollen so außerdem erleben, wie man sich im Zyklus der Jahreszeiten mit verschiedenen Gemüsearten saisonabhängig ernähren kann.

Wildnisecken und Totholzstapel, Kräuterbeete, Insektenweiden und nachtblühende Pflanzen, Beeren-sträucher, Heckengehölze sowie Nistmöglichkeiten für Vögel und Fledermäuse sind geplant. Ein Insektenhotel ist bereits vorhanden.