Wilder Müll wird immer mehr zum Problem

Lampertheim.Die durch die Corona-Pandemie beschlossenen Maßnahmen und damit verbundenen Einschränkungen sorgen dafür, dass viele Bürger derzeit überwiegend zuhause sind. Viele nutzen die Gelegenheit, um den Kleiderschrank auszumisten, den Garten auf Vordermann zu bringen oder gar die Wohnung oder das Haus zu renovieren. Negativer Nebeneffekt dieser Arbeiten ist das in den letzten Tagen und Wochen zunehmende Problem von wildem Müll, schreibt die Stadtverwaltung Lampertheim.

Durch das eingeschränkte Angebot der Abfallwirtschaftshöfe sahen sich offenbar einige Bürger dazu genötigt, ihren Unrat in der Stadt und der Lampertheimer Gemarkung abzuladen. „Wir bekommen derzeit vermehrt Meldungen zu wildem Müll über den Mängelmelder“, erklärt Bürgermeister Gottfried Störmer. „Da ist von Kleidung über Biomüll und Grünschnitt bis hin zum Sperrmüll alles dabei. Ich habe hierfür absolut kein Verständnis!“

Im vergangenen Jahr habe die Stadtverwaltung rund 60 000 Euro für die Entsorgung von wildem Müll aufbringen müssen. Personal- und Zeitaufwand für die Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste, die aufgrund der derzeitigen Situation im Schichtbetrieb arbeiten, nicht eingerechnet.

Ein weiteres Problem stellt die überhöhte und missbräuchliche Nutzung von Hundekotbeuteln dar. „Es gibt Stellen, an denen unsere Hundekotbeutel-Spender sofort leer sind, nachdem sie frisch aufgefüllt wurden“, erklärt Sabine Vilgis, Fachbereichsleiterin der Technischen Betriebsdienste. „Diese Tüten finden wir dann teilweise mit Katzenstreu oder Biomüll gefüllt in der Gemarkung.“ Laut Vilgis habe Lampertheim einen Verbrauch an Hundekotbeuteln, der mit einer deutschen Großstadt vergleichbar sei.

„Auch im Hinblick auf die durch die Pandemie angespannte finanzielle Lage der Stadt werden wir hier Einsparungen vornehmen müssen, sollte der eigentliche Nutzen dieser Tüten weiterhin zweckentfremdet werden“, erklärt Störmer. Selbst vor den Grünschnittcontainern auf den Friedhöfen mache mancher Gartenbesitzer keinen Halt und entsorge dort neben Rasen- und Heckenschnitt auch den hauseigenen Biomüll. „Ich appelliere daher an alle Bürger unserer Stadt: Entsorgen Sie Ihren Müll ordnungsgemäß und lagern Sie wenn möglich Sperrmüll zwischen, bis sich die Lage entspannt hat.“

Inzwischen hat der Abfall-Zweckverband (ZAKB) wieder sämtliche Wertstoffhöfe geöffnet. Die Stadt Lampertheim hofft beim Müll nun auf Entspannung. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.04.2020